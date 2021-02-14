孫成儒分局長守護南高雄　積極保衛大寮、林園治安交通安全

▲高雄市警局林園分局孫成儒分局長參與捐血活動。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市警局林園分局分局長孫成儒，肩負守護林園、大寮地區治安交通的重責大任，本身是中央警察大學警政研究所畢業的他，曾擔任新北市政府警察局督察、警政署科長，107年調任高雄市政府警察局，先後擔任仁武及岡山分局長，108年4月12日調任林園分局分局長迄今已經到任1年多。

孫成儒秉持市長以民為本的服務理念，致力於打造安居、優質的生活環境。他更著手推動各項警政工作，員警個個戮力為治安犧牲奉獻，破獲多起犯罪案件，且破案績效高，為維護地方治安，孫成儒貫徹局長的理念，以「專業」、「廉潔」、「效率」、「服務」品質，建構治安包圍圈，對於110報案，要求員警早一分鐘到場，晚5分鐘離開現場，以專業的立場處理案件，積極解決問題，符合民眾期待。

▲高雄市警局林園分局孫成儒分局長（中間頒獎者）參與活動親力親為。（圖／記者黃子倩翻攝）



不過，由於林園分局幅員廣大，位於高雄市南部地形狹長，涵蓋大寮、林園兩區合計49里，轄區內工廠林立，並有林園、大發、和發及萬大等工業區，常有交通事故及外籍移工問題。為此，孫成儒特別舉辦「加強人力仲介公司對外籍移工的管理和人身安全等相關作為」座談，加強宣導移工遵循國內法令，並確保在台工作的安全。



此外，孫成儒也特別重視社區警政，常親自參加治安座談會，邀請社區里民、里長參與意見交流，討論社區治安的配合與改善；並向區公所爭取經費，用於監視器系統建置，也多方奔走捐贈白米及發熱衣給弱勢團體，他並安排原頂林仔邊警察官吏派出所參訪，使員警更加認識林園分局及林園地區歷史，並率領分局幹部及派出所同仁前往輔英科技大學參訪，和轄內校園保持良好互動關係，強化聯繫網絡，掌握時效並即時反映及處理問題。

▲高雄市警局林園分局孫成儒分局長（中間演講者）參與社區治安座談會。（圖／記者黃子倩翻攝）



孫成儒也特別要求員警執勤需提昇專業知能，加強對相關法律、犯罪偵查、交通執法、資訊運用等專業知能，並於疫情期間，請衛生所宣導防疫觀念訓練；另關心員警身心健康，也請心理師關懷宣導，為強化員警正確機車防禦駕駛觀念及操控技術，商借駕駛訓練場由專業教官指導員警安全駕駛訓練。

孫成儒表示治安、交通與服務是警政三大工作，林園分局同仁將以主動積極的精神及前瞻宏觀做法，確實掌握轄區治安與交通狀況，妥適彈性運用警力，落實勤務執行，加強治安死角巡檢，嚴正執法積極取締重大交通違規，降低交通事故發生，確保民眾生命財產安全，風紀、效率與品質則是林園分局各項業務推動基礎，讓民眾能真正安居樂業。

▲高雄市警局林園分局孫成儒分局長（左）。（圖／記者黃子倩翻攝）

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