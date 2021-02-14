　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

孫成儒分局長守護南高雄　積極保衛大寮、林園治安交通安全

▲▼ 林園分局孫成儒分局長 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄市警局林園分局孫成儒分局長參與捐血活動。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市警局林園分局分局長孫成儒，肩負守護林園、大寮地區治安交通的重責大任，本身是中央警察大學警政研究所畢業的他，曾擔任新北市政府警察局督察、警政署科長，107年調任高雄市政府警察局，先後擔任仁武及岡山分局長，108年4月12日調任林園分局分局長迄今已經到任1年多。

孫成儒秉持市長以民為本的服務理念，致力於打造安居、優質的生活環境。他更著手推動各項警政工作，員警個個戮力為治安犧牲奉獻，破獲多起犯罪案件，且破案績效高，為維護地方治安，孫成儒貫徹局長的理念，以「專業」、「廉潔」、「效率」、「服務」品質，建構治安包圍圈，對於110報案，要求員警早一分鐘到場，晚5分鐘離開現場，以專業的立場處理案件，積極解決問題，符合民眾期待。

▲▼ 林園分局孫成儒分局長 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄市警局林園分局孫成儒分局長（中間頒獎者）參與活動親力親為。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過，由於林園分局幅員廣大，位於高雄市南部地形狹長，涵蓋大寮、林園兩區合計49里，轄區內工廠林立，並有林園、大發、和發及萬大等工業區，常有交通事故及外籍移工問題。為此，孫成儒特別舉辦「加強人力仲介公司對外籍移工的管理和人身安全等相關作為」座談，加強宣導移工遵循國內法令，並確保在台工作的安全。

此外，孫成儒也特別重視社區警政，常親自參加治安座談會，邀請社區里民、里長參與意見交流，討論社區治安的配合與改善；並向區公所爭取經費，用於監視器系統建置，也多方奔走捐贈白米及發熱衣給弱勢團體，他並安排原頂林仔邊警察官吏派出所參訪，使員警更加認識林園分局及林園地區歷史，並率領分局幹部及派出所同仁前往輔英科技大學參訪，和轄內校園保持良好互動關係，強化聯繫網絡，掌握時效並即時反映及處理問題。

▲▼ 林園分局孫成儒分局長 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄市警局林園分局孫成儒分局長（中間演講者）參與社區治安座談會。（圖／記者黃子倩翻攝）

孫成儒也特別要求員警執勤需提昇專業知能，加強對相關法律、犯罪偵查、交通執法、資訊運用等專業知能，並於疫情期間，請衛生所宣導防疫觀念訓練；另關心員警身心健康，也請心理師關懷宣導，為強化員警正確機車防禦駕駛觀念及操控技術，商借駕駛訓練場由專業教官指導員警安全駕駛訓練。

孫成儒表示治安、交通與服務是警政三大工作，林園分局同仁將以主動積極的精神及前瞻宏觀做法，確實掌握轄區治安與交通狀況，妥適彈性運用警力，落實勤務執行，加強治安死角巡檢，嚴正執法積極取締重大交通違規，降低交通事故發生，確保民眾生命財產安全，風紀、效率與品質則是林園分局各項業務推動基礎，讓民眾能真正安居樂業。

▲▼ 林園分局孫成儒分局長 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄市警局林園分局孫成儒分局長（左）。（圖／記者黃子倩翻攝）

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
Angelababy發文「不過情人節」　3句話掀網議：宣布單
18億超級豪宅「陶朱隱園」傳封盤不賣了！　中工出面回應
永康商圈名店「度小月擔仔麵」宣布熄燈　最後營業日曝
雲林輾狗男「開小號」道歉！發文：放過我家人
李玖哲罕見放閃相馬茜！　曬環抱愛妻照甜發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金山警維護春節連假交通疏導　新北警副局長黃勢清慰勤辛勞同仁

孫成儒分局長守護南高雄　積極保衛大寮、林園治安交通安全

「黑豹特勤之光」顏進明教官病逝　保大警：他是我們的表率

大年初二勤拜廟　黃偉哲祈求神明護佑台南並推銷在地農特產

彰化建築火災原因曝！電器類占8成　消防局「5不1沒有」保平安

婦外出散步忘了回家路　潮警找回助春節團圓

大年初四台南市路邊停車恢復收費　交通局：提升週轉率擴大停車供給

高雄女搭公車掉皮夾求助警　恰巧公車途經派出所秒尋回

謝謝給我重生的機會！街友「以工代賑」　靠自己重拾自立人生

搭乘公共運輸免塞車苦！　春節疏運90條國道客運優惠到2/16日

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

台南老闆遭住戶阻攔開特斯拉撞人　男趴引擎蓋「兜風300m」沿路求救

台南飯店老闆開特斯拉撞人！　男「引擎蓋兜風」300m嚇死

阿北變歐巴！柯文哲換掉高腰褲　資深裁縫師幫市長改成韓版剪裁

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

金山警維護春節連假交通疏導　新北警副局長黃勢清慰勤辛勞同仁

孫成儒分局長守護南高雄　積極保衛大寮、林園治安交通安全

「黑豹特勤之光」顏進明教官病逝　保大警：他是我們的表率

大年初二勤拜廟　黃偉哲祈求神明護佑台南並推銷在地農特產

彰化建築火災原因曝！電器類占8成　消防局「5不1沒有」保平安

婦外出散步忘了回家路　潮警找回助春節團圓

大年初四台南市路邊停車恢復收費　交通局：提升週轉率擴大停車供給

高雄女搭公車掉皮夾求助警　恰巧公車途經派出所秒尋回

謝謝給我重生的機會！街友「以工代賑」　靠自己重拾自立人生

搭乘公共運輸免塞車苦！　春節疏運90條國道客運優惠到2/16日

半夜狗狂叫...鄰居按鈴吃閉門羹　主人：小狗打鬧很正常！

郭碧婷產女…婆婆送「信義區6億豪宅」！　3女星嫁豪門收卸貨大禮

還在搭帳篷？懶人豪華露營拖車正夯　不用冒險犯難直接入住

道奇豪華輪值隱憂　克蕭合約年「終身道奇人」未知數

拿房產換照顧！不孝兒一拿到權狀秒失聯　中風父心寒提告

金山警維護春節連假交通疏導　新北警副局長黃勢清慰勤辛勞同仁

北市職訓也能享托兒、托老補助　每月最高8000元

「女生自拍」該怎麼稱讚？精選10句土味情話：你是混血兒嗎？混天國

Angelababy發文曝「不過情人節」！　3句話掀網議：是宣布單身？

高雄1999月接7萬通電話...問題一籮筐！家長：幫忙做寒假作業

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

瑪莎拉蒂違停「夾紅包」求情　警送3張罰單

淡水天元宮三色櫻「櫻花稼期」線上看

就是狂！高雄打火弟兄考取61張無人機證照

搜救高手獲選全國模範公務人員

橋頭隱藏美食多　地方管區報你知

帶路達人鄭武郎「新年好」攝影展

彩券掃描QR code　兌獎沒一秒知

佛陀紀念館「大樹下故事屋」　楊淑喜登場氣氛high翻天

新北合法優質休閒農場春遊趣

合資3萬6刮中百萬　OL喊加碼：要拚BMW

黑豹特勤之光顏進明教官病逝　警界不捨

彰化建築火災原因曝！電器類占8成

國道3號大年初三、四下午　屏東九如交流道實施高乘載管制

更多熱門

相關新聞

高雄男喊「大奶妹來倒酒！」低胸女怒告性騷

高雄男喊「大奶妹來倒酒！」低胸女怒告性騷

高雄女子小美（化名）在某休閒會館擔任女服務生，被胡姓男客人襲胸後聽到「大奶妹快過來倒酒」才察覺被性騷擾，因此氣得提告。高雄地院審結，認為全案僅小美單一指控，沒有其他證據佐證，因此判胡男無罪，全案可上訴。

表兄弟吵架「打斷警眼鏡」遭壓制　這個年難過了

表兄弟吵架「打斷警眼鏡」遭壓制　這個年難過了

夜市掛旗「過年不間斷」！他到現場落淚：靈異

夜市掛旗「過年不間斷」！他到現場落淚：靈異

高雄夜市除夕夜亂鬥！5歲女童遭爆頭

高雄夜市除夕夜亂鬥！5歲女童遭爆頭

合資3萬6刮中百萬　OL喊加碼：要拚BMW

合資3萬6刮中百萬　OL喊加碼：要拚BMW

關鍵字：

高雄林園分局分局長治安員警座談

讀者迴響

熱門新聞

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

愛莉莎莎深夜道歉了！開放留言：會好好吸收所有人建議

起底愛莉莎莎高學歷背景！

狠愛演丟下震撼彈！解散後近況盤點

合照比OK手勢　環球影城員工開除

壞到一半男友「沒這麼硬」！她殺人：下輩子別見

快訊／輾死浪浪罵「畜生」！男駕駛找到了

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

愛莉莎莎深夜發聲！　邀醫生拍片

嘉義14歲少年凌晨騎車　自撞電桿爆頭亡

愛莉莎莎「背書名單」遭網起底　

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

愛豆都結婚去了！盤點二代團18位已婚偶像

男友給600元紅包　女友父5字碎念

更多

最夯影音

更多
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜
三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

北市男疑酒醉下計程車跌坐在地　被2車輾過...頭部重創送醫不治

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

無良駕駛撞死拾荒婦不停車想逃　拖650公尺...警怒：你有良心嗎？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面