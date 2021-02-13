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吃完年夜飯被男友爸叫去洗碗！媳婦們全勸她別動：以後會完蛋

年夜飯,團圓菜,團圓飯,做菜,晚餐。（圖／資料照）

▲和另一半家人的應對需要謹慎拿捏。（圖／資料照）

記者崔子柔／綜合報導

不少人會趁著年節時期帶交往對象回家認識親友，如何塑造良好的第一印象也是門學問，不過遇到對方家人做出的要求也不一定要樣樣接受。一名還沒嫁人的女網友近日就被男友爸爸叫去洗碗，讓她疑惑這樣的要求是否合理。

原PO 11日在爆怨公社發文表示，她近日到男友家吃飯，事前有幫忙端菜、整理餐桌，吃完也有協助清潔桌面，不過男友爸還叫她去把碗洗了，讓她心裡不是滋味，詢問網友在雙方還沒結婚的前提下，這樣是合理的嗎？

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲原PO在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook）

原PO也說，她只是自己覺得不太妥當，但又怕有人知情會不開心，才選擇發文詢問網友，而不是直接和男友提出。

文章目前已超過4000人按讚、2500則回應，部分人都不太能理解原PO男友爸的要求，「都還沒嫁就先被凹，出於自願洗碗就算了，竟然還有要求客人洗碗的」、「誰會叫客人洗碗，應該是把你當媳婦了，不過說真的會主動使喚人還毫不客氣的，臉皮都很厚，以後日子小心了」、「都還沒結婚就使喚你，很不ok，除非是你自己主動分攤」、「還沒結婚就是客人，沒有人會叫客人洗碗的」、「不能洗碗，就算要洗也是自己要心甘情願的」、「婚前不尊重，婚後也不可能會尊重」。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

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