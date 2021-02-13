廉政署推繪本、動漫、微電影　廉潔教育向下扎根

▲廉政署日前推出的微電影《幸福云云仔行》，由金鐘雙料視帝游安順主演，希望能將廉潔教育向下紮根。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

為落實聯合國反貪腐公約倡議的反貪腐教育工作，法務部廉政署及所屬各政風機構，積極運用巧思讓廉潔教育向下扎根，陸續推出以廉潔誠信為主題的繪本、動（漫）畫、微電影等，將廉潔及誠信品德觀念，注入大專校院、國高中、小學及學齡前兒童等各年齡層。

廉政教育至關重要，若泱泱學子能在求學階段就養成廉潔的觀念，那進入社會後，不論在公部門或私部門，都絕對會發揮重要功效，塑造廉潔政府、國家的形象。尤其國際透明組織(Transparency International,簡稱 TI)於日前公布2020年清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱 CPI），全球計有180個國家及地區納入評比，臺灣排名第28名，分數為65分（滿分為100分），超過全球84％受評國家，是國際間對我國的持續肯定。

因此為了將廉潔教育向下扎根，廉政署協同全國政風機構辦理「2020廉潔教育校園宣導系列活動」，以關懷偏鄉、弱勢學子為主軸，累計走入255所偏遠學校與30家安置教養機構，例如桃園市復興區介壽國小、臺中市和平區博屋瑪國小等，讓廉潔教育的種子深入到全臺各角落，獲得師生熱烈迴響與各界支持；同時結合衛生福利部「兒童之家職涯『誠』長營」活動，邀請高中以上家童參訪廉政署廉政展示中心、辦案使用的詢問室和介紹蒐證器材，提供職涯啟發的深刻印象。

在普及化廉潔教育宣導方面，廉政署持續鼓勵政風機構結合數位化方式，創發多元廉潔教材，包含與海洋保育署聯名出版「臺灣鯨讚」海洋廉政繪本，以及新北市政府政風處出版「尋找奧利佛」AR 互動電子書、臺北市政府政風處製作「戲說清微，掌門傳廉潔」廉政布袋戲置於影音平台推播等。

展望未來，廉政署將持續落實聯合國反貪腐公約，一步一腳印，勻勻仔行(台語發音)，深化全民反貪腐意識，展現建構廉潔家園的用心與決心。