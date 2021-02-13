宅在家就是嘴饞！「2020年最夯零食TOP5」　大家都愛吃這口味

▲2020年最夯零食大公開。（圖／ETtoday資料照）

記者蕭筠／台北報導

去年因為疫情關係，待在家裡、辦公室的時間絕對是長上許多，這時候零食可就成了無聊救星，閒著沒事就可以嗑一下，療癒到不行，而不管是經典懷舊口味還是異國零食，可都有各自的擁護者。家樂福、愛買也公布2020年最涮嘴的零食TOP10，分別是品客洋芋片及北海鱈魚香絲，看來還是老牌子最受台人喜歡。

▲品客洋芋片依舊深受台人喜愛。（圖／ETtoday資料照）

2020年人氣零食排行來了，家樂福公開熱銷TOP5，冠軍寶座由品客原味洋芋奪下，狂賣58萬包，依序是科學麵家庭號、旺旺仙貝經濟包、樂事意合組合包及華元大吉利超值包，也都有30萬包以上銷量；愛買也曝光2020年民眾最愛零食，最夯的就是北海鱈魚香絲，依序是品客原味洋芋片、樂事意合組合包、義美牛奶小泡芙及盛香珍小魚干花生。

品客洋芋片除拿下家樂福零食冠軍外，在愛買也是第2名殊榮，可以發現民眾依舊是熱愛有著超過50年歷史的老牌洋芋，經典的原味洋芋片愈嚼愈香，搭配罐裝包裝讓人忍不住一直伸手吃，現在也有各式各樣口味提供選擇；至於愛買零食冠軍為北海鱈魚香絲，其實北海鱈魚香絲也已經飄香逾40年，是大多數人的兒時零嘴之一，富有嚼勁的口感令人口齒留香，還有不少人分享「隱藏版吃法」，大膽將鱈魚香絲當麵條煮，「甜中帶鹹，有點辣辣的感覺。」

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