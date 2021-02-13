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遏制北京發展！俄專家分析：美中大國博弈「沒人願意選邊參戰」

▲▼美中關係,中美關係。（圖／路透）

▲美中博弈。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

中美關係持續緊張，俄羅斯專家先前發表文章分析，2020年華盛頓與北京的關係幾乎雪崩般惡化，新冠疫情更加劇了美國對華的攻勢，且中國顯然已意識到，美國的進攻是認真的，也是長久的。值得注意的是，文章還點出了關鍵，認為在美中兩大國的競爭中，似乎沒有國家願意選邊參戰。

據《參考消息網》報導，俄羅斯國際事務理事會的項目主任伊萬·季莫費耶維奇，先前發表題為《2020：不穩定世界的穩定趨勢》的文章指出，新冠疫情讓人產生高度的不穩定感，但國際安全領域的主要趨勢並未發生根本變化。

他分析了華盛頓的6大戰略目標，第一是延緩中國的技術進步，阻撓軍民部門之間的聯繫，把中國擋在新一代高科技產品市場之外；第二是阻止與中國經濟組織相關的優勢得以實現，當中包括國家對戰略性產業的積極支持。

第三是通過加大反工業間諜活動、控制知識產權、限制投資、禁止中國科學家在美國工作等手段，使高科技從美國流向中國的難度增大；第四是對中國施加意識形態壓力，包括批評人權和民主狀況，並反對把香港納入中國的法律和管理框架，批評中國的少數民族政策等。

第五是對中國實施軍事圍堵，並化解其在亞太地區日益增長的能力；最後則是建立靈活的反華聯盟，在反華基礎上調整與歐洲和亞洲盟友的關係，吸引新的盟友等等。

「新冠疫情只是加劇美國政府的攻勢。」文章認為，其實遏制中國的政策早在川普入主白宮前就已形成，他認為拜登上任後，可能在言辭上會更加克制，對顯示力量會更加謹慎，但會在需要的時候積極運用強力，值得注意的是「會更加在意美國企業的利益」。

文章說，美國給中國貼上擴張和修正主義的標籤，但事實上中國沒有向海外推廣「共產主義思想」，也沒有輸出「威權主義」，中國的「一帶一路」追求的首先是商業目標。

中國近幾年的發展很成功，但在華盛頓眼中卻無法接受，文章說「要麼轉入民主和市場的軌道，並在外交政策上收斂雄心，要麼就不能享受自由秩序的好處。」

▲▼中美關係。（圖／路透社）

文章指出，從策略上講，美國完全可以迫使中國「跑得更慢」；但在戰略層面，美國則可能會面臨這樣一種風險，即失去通過美式全球化模式影響中國的能力，並在未來「收穫」一個強大的敵人和競爭對手。

文章認為，在美中兩大國的競爭關係中，似乎沒有國家願意選邊參戰。首先「歐盟對與美國合作表現出謹慎態度」，在華盛頓、北京與布魯塞爾三角關係中，儘管可能遭受各種損失，但布魯塞爾與華盛頓的關係更為緊密。問題是，在反華基礎上歐洲大西洋安全共同體將如何轉變。

第二是「美國在亞洲的盟國擔心會陷入衝突的漩渦，但它們也擔心中國的增長」；第三是沒有跡象表明印度和中國之間的矛盾將減少，只是新德里和華盛頓為反華而結盟的可能性也不大；最後則是俄羅斯仍保持戰略自主和自由。莫斯科和北京建立了前所未有的緊密政治關係，兩國是否真正結盟，將取決於美對俄、中施壓的程度。

文章最後認為未來的美中關係，將使國際舞台上許多玩家很兩難，包括「採取閉關自守還是積極的外交政策？是結盟還是單幹？要安全利益還是經濟關係？」

▲俄羅斯，普丁。（圖／路透社）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透社）

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