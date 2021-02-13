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緊急救護雲端聯網獲公部門奧斯卡　自動記錄執勤資訊通知醫院搶救

我們想讓你知道…高雄市府消防局推動智慧防災科技有成，以「緊急救護雲端聯網」專案參加行政院第3屆政府服務獎評選，在126個參獎機關中激烈廝殺，最終脫穎而出！榮獲行政院「政府服務獎」。行政院「政府服務獎」又號稱「公部門奧斯卡」，是政府機關推動為民服務工作之最高榮譽。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市緊急救護雲端聯網系統意示圖。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市府消防局推動智慧防災科技有成，去年以「高雄市緊急救護雲端聯網」主題榮獲2020智慧城市創新應用獎優勝外，又再以「緊急救護雲端聯網」專案參加行政院第3屆政府服務獎評選，在126個參獎機關中激烈廝殺，最終脫穎而出！榮獲行政院「政府服務獎」。行政院「政府服務獎」又號稱「公部門奧斯卡」，是政府機關推動為民服務工作之最高榮譽。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市府消防局以「緊急救護雲端聯網」，榮獲行政院「政府服務獎」。（圖／記者吳世龍翻攝）

緊急救護雲端聯網是指消防局出緊急救護任務時，需要在救護記錄表填具非常多資訊，以往都是採人工所以相當耗時，加上救護現場同時又要針對病患做緊急處置，慌亂之中會有漏記或筆誤情形，有時甚至會發生和系統對不上的窘境，但透過雲端系統聯網後可以自動記錄執勤過程中的各項資訊，並同步帶入系統，呈現在救護紀錄表，減少紙張的使用，綠能又環保。

其次，透過系統後端的統計數據，能計算出各項緊急救護處置執行次數概況，確保救護人員每次執行緊急救護的品質，讓市民的生命安全更有保障。救護人員在將病患後送醫院時，可直接檢視目標醫院病床是否滿載，取代傳統無線電回報一來一往耗費的時間，並將傷病患的狀況簡述及時傳送給醫院，讓醫護人員在病患抵達前，就已掌握傷況，及早前置準備。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

行政院「政府服務獎」又號稱「公部門奧斯卡」。（圖／記者吳世龍翻攝）

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