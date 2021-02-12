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手機檢舉交通違規暴增　當事人「特殊狀況」喊冤...可提證據申訴

▲蔡姓男子單手騎車23秒影片被民眾錄下向警方檢舉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲日前有男子單手騎車23秒，被民眾錄下向警方檢舉，經提起申訴後，法院認定他騎車平穩判撤銷訴訟。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

檢舉達人拍照舉發交通違規的行為，雖可約束部分駕駛人乖乖守法，但往往也容易造成檢舉人與駕駛的糾紛。被檢舉人往往收到罰單後，才發現這些檢舉達人僅憑畫面，就直接送出檢舉，讓少數遇到特殊狀況的民眾有苦說不出。有警員私下透露，警方在場會依據實際狀況判斷處置，遇到緊急狀況通常會通融，但是被拍照檢舉時，只要畫面看出來有違規屬實就會製單，就算遇到重大變故也只能開罰，民眾需提出證據才能申訴。

以新北市而言，108年的檢舉總數為98萬3548件，其中有72萬6491件成案，到了隔年109年時，檢舉案件量暴增到142萬7538件，成案數則為106萬8861件。由於檢舉數量增加，警方執法負擔也大為增加，對此，交通部研擬修正《道路交通處罰條例》，將民眾可檢舉事項限於16個違規項目，包含惡性重大違規，如惡意逼車、闖紅燈或是不避讓救護車、消防車等都可檢舉，而檢舉違規停車則需證明駕駛人已離開車子。

▲高雄女2分內遭開4張罰單 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲有民眾騎車遭後車跟拍，2分鐘內遭連開4張罰單 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

日前台南檢舉常客「蘇大媽」因濫用檢舉機制，2年內檢舉高達1480件，遭台南地方法院依妨害公務執行、侮辱公務員等罪名，合併判刑8個月，而在此之前，她更是地方上的頭痛人物，常常用手機拍攝各種大小違規檢舉，還大聲與民眾當街對罵，就連警方來了也不斷出言挑釁，甚至還與廟會人員爆發衝突。

有警員私下表示，部分檢舉人心態確實可議，有遇過住在學校對面的民眾，每天利用長焦鏡頭拍攝接送小孩的違規車輛，部分民眾接到罰單向警方抱怨，只得在上下課期間派警員到場宣導「有檢舉達人出沒」，將民眾車輛勸離，無形中也形成警力負擔。也有檢舉人在乘坐公車時，用手機拍攝沿路的違規車輛送出檢舉。警員坦承，雖然檢舉交通違規並無獎金，但浮濫檢舉「根本無助於改善交通！」

也有警員透露，日常新聞有時可以看到有民眾闖紅燈遭巡邏警方攔下，經細問後發現是趕生產或是其他急事，警方立即亮燈、開啟警報器替民眾開路，貼心舉動往往獲得大眾讚揚，無形中也減低民眾趕路而發生意外的風險。但若為檢舉案件，只憑闖紅燈的照片做出裁罰，警方恐難判別為刻意違規還是為禮讓救護車、特殊事由才行為。

為杜絕報復性或惡意檢舉，新的草案也授與警察機關裁量權，針對「未嚴重危害交通安全、秩序，且情節輕微」的檢舉案件，將以不舉發為適當者。對此，新北市交通大隊執法組分隊長許斐淳表示，目前有關修訂明列民眾可檢舉事項尚待交通部擬議中，本大隊將待修法完成後配合辦理，若是民眾遇到特殊狀況遭檢舉，可保留相關證據進行申訴，有關單位會依據個案情況予以酌情辦理。

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