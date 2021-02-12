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俄軍今年將接收3500件新武器！S500防空系統、北風之神核潛艇在列

▲▼俄羅斯航太軍總司令認為，S-500就是「第一代太空防禦系統」。（圖／翻攝自Pravda Report YouTube）

▲俄羅斯研發的S-500防空導彈系統。（圖／翻攝自Pravda Report YouTube）

記者邱茀濱／綜合報導

俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）去年曾表示，俄海軍今年將新增32艘軍艦，包含2艘「北風之神A」型戰略核潛艇。值得注意的是，俄羅斯軍隊還將接收首批新一代S-500「普羅米修斯」防空導彈系統。

據《俄羅斯衛星通訊社》報導，2021年俄羅斯軍隊將接收各種新型裝備近3,500件，其中包含軍艦、導彈、戰機、直升機及防空導彈系統，而俄羅斯軍事預算的三分之二將用於武器購買和升級。

報導稱，俄羅斯海軍2021年將新增32艘軍艦，包括兩艘「北風之神-A」型戰略核潛艇，其中「奧列格大公號」和「蘇沃洛夫大元帥號」還更新了設計，其隱蔽性、操控設備、通訊系統和聲納裝置均得到了完善，且船員的生活條件更加舒適；俄羅斯北方艦隊將獲得首艘「華沙女人」級柴電潛艇。

至於水面艦艇，預計太平洋艦隊今年將接收20380型護衛艦「尖銳號」和「熾熱號」；造船廠也將交付海軍另一艘「暴徒-M」級護衛艦；海軍還將列裝「紅帶蛛」級小型導彈艦。

俄羅斯戰略火箭軍也將新增13套「白楊-M」洲際導彈和「先鋒」高超音速導彈系統。另外，改進型蘇-34M戰鬥轟炸機也將於2021年開始批量交付，而改進型圖-160M戰略轟炸機也將加入空軍。

值得注意的是，俄羅斯軍隊將接收首批新一代S-500「普羅米修斯」防空導彈系統，批量生產將於2025年開始。其實，俄羅斯技術集團總裁切梅佐夫（Sergey Chemezov）曾透露，有些國家有意採購俄羅斯S-500，具體是哪些國家還不能透露，但這其中包括那些已經「從我國採購S-400的國家（中國、土耳其）」。

據悉，由俄羅斯研發的S-500防空導彈系統，是全球第一款有能力對抗太空目標和高超音速武器的系統，甚至被評為全球最先進的防空系統。公開資料顯示，S-500射程為600公里，可獨自探測並同時打擊數十個飛行速度為7公里/秒的空中目標。

▲▼俄羅斯奧斯卡級核潛艇,949型。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯奧斯卡級核潛艇，949型。（圖／達志影像／美聯社）

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