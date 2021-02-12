超商門口驚見「泥濘雨鞋」！他曝暖心原因　網跪了：太值得尊敬

▲工地師傅脫掉雨鞋，穿襪子進超商。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者施怡妏／綜合報導

每當遇到下雨天，鞋子總會濕搭搭，有時踩到爛泥巴鞋子還會髒兮兮，一名男網友表示，日前經過超商時，在門口看到一雙沾滿泥濘的雨鞋，原來是因為鞋子的主人怕鞋子弄髒超商的地板，所以將鞋脫下，穿著襪子走進超商，簡單的小舉動卻讓原PO很感動。

該名男網友在臉書「爆廢1公社」發文，經過超商要走進去時，發現一名建築工地的師傅把沾滿泥土的雨鞋脫下放在門口，穿著襪子走進去超商內，擔心自己鞋子沾滿了泥巴，走進店內會把地板踩髒，因此貼心地將鞋子脫下，不造成店員的困擾。

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雖然只是一個小小的舉動，卻讓原PO感到很暖心，「這位師傅從他的舉動可想而知，他一定是個做事細心會替他人著想的人，多一些這樣的人，社會一定充滿快樂與和諧」。

貼文一出後引起許多網友討論，不少人也紛紛讚賞，「真的值得向他看齊」、「修養跟工作沒關係」、「會尊重他人的不分貧富貴賤職業外貌，舉手投足一見分明」、「其實很多做工地的大哥都很有體貼人的一面，反而很多穿的西裝筆挺的人都自私自利，讓人反感」。也有人搞笑留言，「我朋友也是做工的人，他都倒立進去」、「結果師傅出來發現鞋子被幹走了」。