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過年「習俗、禁忌」眉角多　除夕到初五誤踩地雷衰一年

台灣過年習俗、禁忌不少，盤點除夕夜到初五禁忌與習俗。（東方IC）

圖、文／鏡週刊

台灣過年習俗、禁忌不少，現代人可能有些還不知道，反倒不小心觸碰禁忌，就來複習除夕夜到初五的習俗，讓大家在過年期間，不要不小心因一些禁忌，影響未來一整年的運勢。不過今年各大習俗可能需要斟酌，必竟疫情嚴峻，遵循防疫才是今年最重要的事情，下列習俗就當參考。

除夕：夜拜祖先、圍爐、守歲

中午12點前需要貼春聯，12點後則要祭拜祖先，而也有人會拜地基主，來祈求年好運及平安順利。而年夜飯菜色也有各種含意，包含7大必出現年菜：吃魚要剩，才會年年有餘；吃雞、全家團圓；吃年糕步步高升；吃水餃招財進寶；吃長年菜不咬斷，象徵長年百歲；吃蘿蔔糕好彩頭；吃火鍋一家團圓。

另外除夕夜還有重要環節「守歲」，全家聚在一起到隔天初一才能睡叫，而廟裡則有午夜12點搶頭香習俗，民眾搶拜第一柱香來求得神明眷顧保佑，不過今年適逢防疫恐怕搶頭香都將停辦。

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初一：拜拜，走春拜年

大年初一需早起、拜祖先且到門口點燃鞭炮，象徵驅趕年獸，並到廟宇拜拜，祈求新的一年吉祥平安，同是到親友、鄰居家拜年，就是俗稱的「走春」（台語「行春」）習俗。

而初一禁忌則是不能說敗、衰、輸、死、病，也不能倒垃圾、掃地到初五，因會把福氣財氣倒掉、掃掉，早上也不能吃稀飯，在古老習俗裡象徵貧窮。也不能打破東西，會有破財之意，倘若真不小心，就要記得拿紅紙包起破碎物，說句「歲歲（碎碎）平安」化解，等到初三或初五再丟掉。最後要保持一天心情愉悅，不能生氣、打小孩，讓新年之初就帶來好福氣。

初二：回娘家、「回門禮」要成雙

初二回娘家習俗為「回門」，當天需要帶上半守禮或禮金做為「回門禮」，且數量、金額都必須成雙，代表吉利；通常都是已中午宴請女婿，因若選在晚餐時間有「吃到尾」含義，習俗上會讓娘家窮一年意思。而無法回娘家的女兒，也可以在農曆2月2日回去一趟，避開初四、初五，會帶走娘家福份，或把穿過的衣服寄回娘家。

初二禁忌則是當天盡量不要洗衣服，據說初一及初二是水神生日，會得罪神明；此外也不要睡午覺，會影響事業運。

初三：睡到飽，晚上早早就寢

傳說初三老鼠娶親日，晚上要早點睡，避免打擾老鼠娶親，並在睡前在家中角落灑些米和鹽巴、年糕，象徵人鼠相安，在未來一整年能豐收、有好家運。

禁忌上，傳說這天「赤狗日」，容易與人發生口角的「赤口日」，據說赤狗是憤怒之神，遇到會不吉利，因此初三不宜外出拜年禁忌。

初四：迎灶神，安太歲、點光明燈

據說，初四接神，是恭迎灶神回到民間的日子，由於眾神明每年農曆12月24日會返回天庭，稟報過去一年人間的所有作為，並在初四返回民間。

而這天禁忌不宜出遠門、在廚房發牢騷、說長道短、發生口角、哭鬧、換衣服或裸露身體等等，因灶神會查戶口，且會對神明不敬。另外有犯太歲，也須在今日安太歲，或點光明燈意味照亮運勢和前途。

初五：拜財神、吃餃子及倒垃圾

過年最後一天守完所有禁忌，就算功德圓滿，因此初五也稱為「破五」，今天須將初一到初五的垃圾全倒掉，否則會累積成「窮氣」，也要記得把家裡好好打掃一番。

而今日也是各大商家、公司行號開工日，希望藉此獲得財神爺眷顧、新的一年財運亨通，因此拜財神也是初五的重點習俗。


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