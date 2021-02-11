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過年拜拜「7種水果」狂招好運　這8種最NG！拜錯大漏財

記者黃翊婷／綜合報導

過年拜拜到底要怎麼準備水果，《ETtoday新聞雲》整理出8種拜了可能會漏財的水果，以及7種常見的好運水果，看一次就能輕鬆上手！

▲紅蘋果。（圖／記者蔡玟君攝）

▲蘋果營養價值高。（示意圖／記者蔡玟君攝）

首先，適合當成供品的水果分別為：

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1.蘋果：平平安安
「一天一蘋果，醫師遠離我！」蘋果富含維生素C、維生素E和β胡蘿蔔素，蘋果皮含有可溶性和不可溶性纖維，如果你很常吃蘋果，就比較不會便祕。此外，蘋果皮的可溶性纖維也能讓飽足感維持更長的時間，還能幫助降低膽固醇。

2.橘子：大吉大利
橘子含維生素C、類胡蘿蔔素及蘋果多酚、膳食纖維。此外柑橘類水果富含維生素C，雖非所有水果中含量最高，但其含有多種抗氧化物如類黃酮素及多酚類，兩者相加乘，抗氧化及抗發炎效果加倍。

3.柿子：事事如意
柿子含有豐富的蔗糖、胡蘿蔔素、碘、鈣、鐵等營養素，但食用前仍需要注意，腸胃不好、容易便秘的人以及剛大病初癒或是生產完的媽媽們，應該要少吃。此外柿子中含有單寧，會阻礙食物中鐵質的吸收，缺鐵性貧血的病人最好避吃。

4.香瓜：多子多孫
香瓜含有豐富膳食纖維、維生素A、維生素B群、維生素C、類胡蘿蔔素、鈉、磷、鉀，可以促進腸胃蠕動、遇防白內障，但要注意糖分攝取量，身體虛寒的人也要盡量避免在傍晚吃瓜果類的水果。

▲▼鳳梨,水果,水果攤,果農,一日五蔬果。（圖／記者姜國輝攝）

▲鳳梨富含維生素C。（示意圖／記者姜國輝攝）

5.鳳梨：好運旺旺來
鳳梨含維生素C、類胡蘿蔔素、鳳梨酵素、礦物質鉀、膳食纖維。另外，鳳梨中的鳳梨蛋白酶，具有抗發炎特性，也能減少腫脹和瘀血，對抗疼痛感，還能幫助治療運動傷害，但鳳梨同時也會讓口腔黏膜變薄，導致嘴破，裡頭的草酸鈣結晶，也會讓舌頭產生刺刺的感覺。

6.水梨：遇水則發
水梨水分多多，吃了生津、潤燥、具有化痰等功效。另外，梨子含有木質素，能在腸子中與膽固醇結合排出，梨子中的硼可以預防婦女骨質疏鬆症，當人體攝取的硼充足時，記憶力、注意力、心智敏銳度都會提高。

7.香蕉：招財、招好運
香蕉是含鉀量最高的新鮮水果，科學資料顯示高鉀、低鈉有助防治高血壓。另外，香蕉非常適合健身、運動者食用，因為相較於其他用來補充醣類的食物（如吐司等主食），香蕉方便又營養，而且和具抗氧化功能的機能性運動飲料相比，香蕉更便宜也更健康。

而不適合拿來拜拜的水果則是番茄、荔枝、龍眼、番石榴、棗子和李子，這類水果因為種子多且不易消化，吃下去後會被排泄出來，所以普遍被認為不適合用來祭神。另外釋迦和蓮霧也不適合拿來拜拜，因為釋迦外型與佛頭相似，空心的蓮霧則代表會漏財，所以大多不會被當成供品。

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