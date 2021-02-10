年輕無懼！消防正妹康汶羽獲「鳳凰獎」　延續父親救人大愛

▲苓雅分隊隊員康汶羽，外型亮眼，工作能力強。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高市消防局苓雅分隊隊員康汶羽外型陽光，美麗、堅強的外表下，其實她經歷過的，比想像的多很多，曾在81石化氣爆的沉重救災現場、同時有著菜鳥的徬徨、第一線的恐慌、身旁亦師亦友夥伴的離開，甚至父親驟然離世，但她化悲傷成祝福，以「蘭嶼黑鷹殉職父親」之名捐贈100顆住宅用火災警報器，供弱勢族群優先安裝，把對父親的思念，延續為愛。

康汶羽工作能力強，擔任消防隊員以來，執行過許多任務，她曾徹夜未眠搶救岡山區嘉興路倉庫火警，現場全面燃燒，情況危急。她也曾急救過無生命徵象傷病患，患者因剛跑完步，突然倒下便無呼吸心跳，因現場為國小操場，汶羽和夥伴迅速穿越柵欄進入後，立即對患者進行急救處置及施予CPR，在救護員、醫療團隊共同努力下，挽回人命。

▲勇敢、專業又具愛心的康汶羽，榮獲109年鳳凰獎。（圖／記者吳世龍翻攝）

康汶羽還與分隊同仁定期捐贈「愛心基金」，這個基金已經在苓雅分隊近30年歷史，除了幫助過社會局轉介個案，在平時跑救護時，她留意有需求的民眾，幫助許多人度過難關；除此之外，愛心基金亦幫助到自身同仁，包括因病過世或是因公殉職的同仁。

而看似陽光溫暖的汶羽，其實曾走過黑暗。歷經81石化氣爆的沉重救災現場，當下必須承受著菜鳥的徬徨、第一線的恐慌、身旁夥伴的離開，每每入夜都化成夢靨追著她。但她沒有逞強，因為知道唯有面對才能走出，承重的過去會化成心中養份，有更大的勇氣面對更多未知的災害現場。

不料命運弄人，才經歷黑暗時刻的結束，汶羽又承受父親離世的悲痛，不過她選擇將悲傷化成祝福，以「蘭嶼黑鷹殉職父親」之名義捐贈100顆住宅用火災警報器，供高雄市弱勢族群優先安裝，延續父親捨身救人的精神。

▲苓雅分隊隊員康汶羽，是具專業技能的年輕世代消防員。（圖／記者吳世龍翻攝）

勇敢、專業又具愛心的康汶羽，榮獲109年鳳凰獎，此份榮譽讓她的精神被更多人看見，在受訪時她提及，因為年輕所以還是會對自己有所懷疑，自問是否夠資格領這個鳳凰獎？轉念一想，或許就是因為年輕，可以無畏無懼。因此，她也想告訴一樣年輕世代的消防員，千萬不要妄自菲薄，更重要的是多方嘗試並且勇於承擔，展現消防人精神，守護高雄延續愛。

►「時間對我們來說完全沒用！」

