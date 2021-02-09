快訊／花蓮女年前採海菜「失足落海亡」！丈夫癱軟跪地痛哭

記者蕭可正、陳羿妏／花蓮報導

花蓮縣石梯坪遊憩區今（9日）上午9時許發生一起落海意外！事發當時41歲黎姓女子於過年前夕與家人自台東一同北上至花蓮採集海菜，不料，她卻在採集過程，不慎失足落海。海巡獲報到場後，趕緊將人救起，惟黎女口吐白沫無呼吸心跳，經送醫搶救後，仍是宣告不治。至於詳細事發原因，仍有待調查釐清。

▲黎女年前採海菜失足落海身亡，其丈夫在一旁跪地痛哭。（圖／記者蕭可正翻攝，下同）

海巡人員9日上午接獲警方通報，黎女於石梯坪遊憩區疑為了採集海菜，失足落海，安檢所人員趕赴現場後，發現黎女面部朝下，於海面上載浮載沉；由於落海位置位於石梯坪激浪區，救難風險高，海巡人員遂利用繩索及救生設備將黎女拖帶上岸，黎女丈夫見妻子口吐白沫無呼吸心跳，更是整個人跪地痛哭。不過，黎女經送醫搶救，仍是宣告不治，目前詳細落海及死亡原因已由第一二岸巡隊司法小隊調查，並報請檢察官辦理後續相驗事宜。

對此，海巡署東部分署第一二岸巡隊表示，本案為近2個月第2次於石梯坪發生溺水意外案件，呼籲民眾由於近期風浪受天候影響前往海邊遊憩時千萬不可冒然下水並遠離風險海域，以免發生憾事，並在此宣導本署為提供民眾安全遊憩環境及降低溺水意外發生，在民眾易從事水上活動場域之鄰近安檢所均有設置提供免費借用救生衣服務，藉此保障民眾生命安全，如民眾發現有危難狀況，均可撥打海巡署118免費服務專線，已獲得最快速之救援協助。