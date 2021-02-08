快訊／台北11歲女童公園隨機犯案　騙幼童閉眼「舉石砸頭」

▲警方到場，將涉案的11歲女童帶回派出所；照片經變色打碼處理。（圖／翻攝自臉書／木柵社團）

記者柯沛辰、張君豪／新北報導

台北市文山區一名11歲女童6日到興隆公園玩耍，卻無故持木棍、石頭隨機攻擊，狠砸年幼孩童的面部。警方獲報到場後，將女童帶回派出所、通知家長，並通報社會局列管。另由於行為人未滿12歲，不受刑法追訴審判，僅能由受害者家長向法院提起民事訴訟。

受害家長在LINE群組表示，他帶兒子、女兒到興隆公園玩耍，期間陪兒子在草皮玩飛盤，怎料一轉眼的時間，5歲女兒竟頭破血流，向他哭訴遭一名「陌生的姐姐」抓頭髮撞牆、石頭砸頭。當下他氣憤報警，帶孩子到萬芳醫院驗傷，怎料到警局才發現，受害者還有一名6歲女童，遭木棍砸臉，連眼鏡都打爛。

他指出，這個11歲的姐姐常常獨自出沒興隆公園，騎著粉色腳踏車、沒有家長陪同，卻疑似行為偏差，手法是誘騙年幼孩子到地下室停車場，要求對方把眼睛閉起來，再拿石頭、木棍猛砸，目前包括自己女兒在內，已有2名小女童受害。

受害家長說，當時他跟兒子玩飛盤，看女兒在一旁跟這位陌生小姐姐玩耍，本來不以為意，怎料對方竟趁機將人帶到死角，下手痛毆，「就是一轉眼的時間而已，我到現在手都還是抖的」。

他提醒，這個犯案的小姐姐就住在公園附近，疑似單親家庭、母親也無力管教，擔心類似案件再次發生，「真的只能請大家自己多注意孩子」。

稍早，文山二警分局證實，事發地點位在興隆路派出所轄區，涉案人年僅11歲（98年次），來自單親家庭，2名遭石頭木棍打傷的女童則年僅5歲、6歲（104、103年次）。

警方表示，根據《少年事件處理法》，未滿12歲行為人不受《刑法》追溯、審判，因此該案件需由家長逕行向法院提起民事告訴，以向對方家長求償。目前警方只能開立少年偏差行為通知單，並通報台北市教育局、社會局列管輔導，但後續不介入。

▼受害家長在群組提醒鄰里注意。（圖／翻攝自臉書／木柵社團，下同）