松聯幫「豹哥」告別式直擊　超跑、馬術騎隊大陣仗送行

▲松聯幫請來國光樂儀隊為王知強奏樂送行。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

松聯幫精神領袖「豹哥」的王知強，於上月18日凌晨於自家心肌梗塞，送醫不治。昨（7日）下午舉行告別式，除胞妹竹聯幫虎鳳隊隊長王蘭送行，還有四海幫幫主楊德昀、天道盟盟主「鐵霸」曾盈富等大哥到場弔唁，加上上百名黑衣人隨行；現場還請來媲美三軍儀隊的「國光儀隊」、超跑車陣及馬術騎隊，排場相當盛大。

據了解，王知強是在上月18日凌晨5點在新店家中跌倒，引發心肌梗塞昏迷，送醫宣告不治，享壽73歲；由妹妹王蘭在台北市第一殯儀館景行廳，替兄長舉辦告別式。王蘭向媒體表示，由於哥哥走得突然，很多朋友都很錯愕、不捨，加上他生前很講義氣，許多人都主動來送他。

台北市警方為防黑幫份子滋事，派出百餘名警力蒐證緊盯，轄區中山分局分局長許頌嘉也親自坐鎮，預估有超過千名幫派分子前往致意，所幸現場氣氛平和。松聯幫為將前幫主風光大葬，請來國光儀隊、醒獅團奏樂遊行，還有各式超跑、重機組成車陣，加上馬術騎隊在前方導引，陪伴豹哥最後一程。

本刊調查，王知強是松聯幫第4任幫主，雖已卸任幫主多年，但他任內擴展松聯幫，甚至與竹聯、四海、天道盟並列「台灣四大幫派」，勢力範圍觸及日本及澳門、香港喊中國，被江湖譽為「松聯幫精神領袖」，他的逝世讓江湖傳奇畫下句點。



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