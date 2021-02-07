賣高跟鞋遇戀足癖！男客要求「穿起來走1分鐘」　網驚：遇過同一個

▲賣二手鞋遇到特殊癖好的客人騷擾。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者黃可昀／綜合報導

買網拍確實會很怕踩雷，為了避免實品與照片不符，很多買家都會希望提供實穿照，但竟然有奇葩客人，要求賣家穿著高跟鞋來回走動1分鐘，並錄影回傳，不免讓人懷疑他有騷擾嫌疑。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出對話紀錄，她在臉書販售二手高跟鞋，一名男網友先是詢問是否有實拍照，她穿上腳拍了2張給對方，還介紹這雙鞋有兩種造型變化，原本對話都很正常，直到對方開始要求「我女朋友要你穿起來，來回走遠一點，錄影1分鐘。」

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▲男客疑似戀足癖。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



她看到這就覺得不太對勁，回了一句「你買了再自己錄影走給我看啊」，對方解釋，這樣要求是因為女朋友想聽聽看高跟鞋走起來的聲音，也確實有些人會在意鞋子走起來的聲響，太大聲顯得很突兀。這理由看似合理，但原PO仍感到不舒服，最後以「我賣別人了謝謝」的理由拒絕，且略帶不悅地說「自己去鞋店聽吧」。

網友猜測，這名客人應該有「戀足癖」，想假借買鞋的名義看原PO穿高跟鞋走動，「我也遇過拜託我多穿幾次再寄出的」、「這是戀足癖，遇過要我賣他不要的鞋子，內裡越黑越好。」甚至還有其他賣家也遇過這名客人，「乾！跟我遇到同一個人！不過我沒拍的原因他說要更高價買，覺得很怪！」