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澳門10萬劑國藥疫苗到貨　預計下周展開接種

▲▼ 中國「國藥集團」（Sinopharm）研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲國藥集團研製的新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

澳門政府宣布，首批10萬劑國藥集團中國生物集團北京生物製品研究所生產的新冠疫苗已於6日運抵澳門，並完成接收，預計9日展開接種，可供5萬人使用，將優先提供給醫護人員。

澳門政府表示，該批疫苗由北京經30多小時運抵澳門，運輸過程中得到了中聯辦、南光集團等相關部門的全力協助。

澳門政府提到，本次運抵的10萬劑疫苗可供5萬人接種，預計9日舉行接種儀式，並將優先提供給醫護人員使用，其次為海關人員、警員及消防員等高風險族群，政府高官也會優先接種，給予民眾信心。

▼澳門政府預計下周展開接種。（圖／CFP）

▲▼澳門。（圖／CFP）

澳門政府指出，國藥新型冠狀病毒疫苗是一種採用傳統病毒滅活技術研製的疫苗，現有的臨床數據顯示其具良好的安全性及有效性，衛生局已審視了此疫苗的第三期臨床研究的中期分析總結資料，總體保護力達80%，而不良反應的發生率不高，大多屬輕微症狀，沒有出現嚴重的神經系統或死亡等不良反應，並鑑於此疫苗已獲國家藥品監督管理局附條件批准上市，而世界多國亦已採用此疫苗，因此確認使用此疫苗的效用高於風險，批准此疫苗進口使用。

澳門政府提到，政府堅守「外防輸入、內防反彈」防疫策略，早於去年上半年已積極開展新冠病毒疫苗採購，力爭盡早供應居民接種，除參加世界衛生組織和全球疫苗免疫聯盟（GAVI）推動的「全球新冠病毒疫苗購買保障計劃」採購部份疫苗之外，為了盡快獲得有效及安全的疫苗，亦與市場上成功機會較大的多間藥廠協商預訂購買。

澳門政府表示，衛生局經進一步收集疫苗資料、預計價格、供應數量、預計完成第三期臨床測試及上市時間等，最後落實購買國藥集團的滅活疫苗、復星-BioNTech mRNA疫苗及阿斯特捷利康（AstraZeneca）腺病毒載體疫苗，「目前，三款疫苗均已獲多個國家或地區批准緊急使用或附條件上市，將於今年內陸續抵澳。」

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