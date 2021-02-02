「豐年果糖童星」遭捲車底亡！駕駛喊：剎車失靈　遭檢方起訴

▲「糖糖」蔡亞臻以豐年果糖廣告聞名。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳豐德、林昱萱／新北報導

拍攝「豐年果糖」廣告走紅的童星「糖糖」（37歲），2020年10月18日下午1點多搭乘丈夫的機車，遭廂型車高速撞上，當場被捲入車底慘死。對此，肇事的李姓廂型車駕駛辯稱，是剎車失靈才釀禍。不過，新北地檢署調查後，仍是依法將李男起訴。

回顧整起事發經過，糖糖（本名蔡亞臻）案發當時坐在39歲楊姓丈夫的機車後座，停等紅燈準備回泰山的住家，沒想到後方一輛廂型車突然撞上來，導致2人當場噴飛倒地，而楊男全身挫傷，糖糖則捲入車底慘死。

▲糖糖等紅燈時慘遭後方車輛撞擊亡。（圖／記者陳雕文翻攝，下同）

此外，事發之後肇事的60歲李姓駕駛辯稱，原本要去見客戶，途中發現剎車失靈，但當下實在太過慌張，才會沒做閃避動作直直撞。不過，新北地檢署調查今偵結，依過失致死等罪嫌，將肇事的李姓駕駛起訴。

糖糖約莫在28年前走紅，除了最有名的「豐年果糖」廣告之外，還曾經拍攝《郵差總是按錯鈴》、《母雞帶小鴨》等電視劇，在《大小老千》等電影中也露過臉，並多次上綜藝節目，同時期常一起活動的還有「皓皓」夏振皓等童星。沒想到卻於日前遭遇這起奪命車禍，讓外界都感到相當不捨與痛心。