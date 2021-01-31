共機上午多批次擾台　幻象2000掛彈緊急升空3度廣播驅離

▲軍事迷目睹我國戰機起飛。（圖／台灣西南空域粉絲頁提供）



記者黃巈禾／台北報導

共機頻繁擾台，有軍事迷31日記錄到，上午有多批次共機進入我西南空域，我空軍緊急起飛多批次、多機型，前往攔截，並於3分鐘內3度廣播「你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。目前，國防部尚未證實此事。

長期關注共機動向的臉書粉專「西南空域」31日指出，中共軍機於9時58分、10時以及10時1分，3分鐘內連續3度進入我西南空域，我軍在空警戒並廣播驅離，高度為2500公尺至8000公尺，不少軍事迷目睹我空軍緊急起飛多批次、多機型，升空前往攔截，其中還釋出一張幻象2000戰機掛彈起飛的照片。

我軍今日第1次廣播於9時58分，內容為「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度8000公尺的中共軍機注意！你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

我軍第2次廣播於10時，內容為「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度2500公尺的中共軍機注意！你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！

我軍第3次廣播於10時1分，內容為「中華民國空軍廣播，位於台灣西南空域高度7300公尺的中共軍機注意！你已進入我ADIZ，影響我飛航安全，立即迴轉脫離！」

根據臉書粉專「西南空域」統計，共機本月累計進入我空域30天，我軍廣播驅離紀錄共計93次。