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「乾脆斃了我」遭行刑槍決奇蹟活下　子彈卡胸3年！幸運男曝光

警方在大社觀音山圍捕凌虐開槍打傷余男的何姓男子等成員，訊後移送法辦。（圖／讀者提供）

▲警方在大社觀音山圍捕凌虐開槍打傷余男的何姓男子等成員，訊後移送法辦。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

高雄一個專偷馬自達的販毒集團，與綽號「宗哥」的詐騙集團有人頭帳戶買賣糾紛，結果宗哥手下1名余姓小弟（余男）卻在2017年被對方強押拘禁，慘遭電擊、毆打、滾水凌虐，還被逼跳高屏大橋，因余男苦求「若丟入溪中，我屍首會找不到，乾脆斃了我」。對方將他帶往廢棄眷村行刑槍決，沒想到對方開槍射殺余男時，子彈從肩膀射入卡在胸椎，開第2槍時發生卡彈，余男趁黑轉身逃跑躲進草叢，奇蹟式保住性命！

本刊調查，綽號「宗哥」的鄭明宗（44歲）在鳳山區開了一家搬家公司，卻是買賣人頭帳戶的詐騙集團首腦，當時年僅24歲的余男為鄭男左右手，由於鄭男和專偷馬自達汽車、並從事販毒生意的何姓男子（42歲）、陳姓男子（30歲）有3萬元人頭帳戶買賣糾紛，何男等人竟將這筆帳算在余男頭上，2017年7月30日設局將余男擄走拘禁。

主嫌何男當時和警方駁火後，棄械逃了200公尺就逮，因跑太急，一度心臟不適，被救護車送醫治療。（圖／讀者提供）

▲主嫌何男當時和警方駁火後，棄械逃了200公尺就逮，因跑太急，一度心臟不適，被救護車送醫治療。

余男被何男等人拘禁期間，遭對方以電擊棒、球棒等毆打電擊，還以滾燙的水澆淋大腿殘忍凌虐，結果老大鄭明宗不思如何救出替他背黑鍋的余男，反而傳了一段玩槍的影片示威，此舉惹怒何男等人，連夜帶著受傷的余男前往高屏大橋，逼他跳高屏溪，等同要斷了鄭男左右手。

當時余男看著滾滾溪水，苦苦哀求對方：「若將我丟入溪中，我的屍首連找都找不到，乾脆斃了我，丟馬路省事」，何男等人見余男可憐樣，答應他的請求，沒想到，余男的哀兵之計最後竟救了自己。

何男等人當晚將著余男至屏東一處廢棄空軍眷村打算槍決余男，一行人先對余男一陣拳打腳踢，逼他下跪，嫌犯之一的陳男掏出手槍站在前方，余男睜眼看著對方，結果陳男扣下板機，子彈射出的同時，就像電影才有的情節，余男反射性將頭往左偏，子彈當下從右肩射入，貫穿胸腔，卡在胸椎。

幸運逃過死神追殺的余姓男子，事隔3.5年後，身體內仍留著當時被槍擊的子彈。（圖／翻攝余男臉書）

▲幸運逃過死神追殺的余姓男子，事隔3.5年後，身體內仍留著當時被槍擊的子彈。

陳男見第1槍沒打死余男，緊接著要再開第2槍時卻卡彈，余男見機不可失，趁當時天黑又下大雨，負傷轉身拔腿躲進廢棄活動中心的草叢內，陳男等人在場搜索一番後，因找不到人，悻然驅車離去！余男後來負傷攔了計程車找老大鄭男求救，槍傷10多個小時後才被送醫，幸運撿回一命。

而何男和鄭男2個集團分別在3個月內被警方瓦解，因各涉及包括詐欺、竊盜、毒品、槍砲及殺人未遂多項案件，其中主嫌陳男一審被法院判處19年徒刑，何男則被判處10年6個月有期徒刑，鄭男則被判處15年6個月徒刑，陳男等人不服一審判決上訴，高雄高分院今年1月駁回上訴，維持一審判決。

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余男老大鄭明宗因涉及多起槍擊、詐欺及街頭暴力，被警方逮捕後提報治平對象。

▲余男老大鄭明宗因涉及多起槍擊、詐欺及街頭暴力，被警方逮捕後提報治平對象。

此事在隔了3年半後，本刊獨家找到當年逃過死神追殺的余姓男子，提到當年遭老大鄭明宗的仇家何姓男子等人擄走槍傷的過程，余男用6字形容當下的求生慾望：「想活就是要拚」！

「被老大連累，只能算我倒楣」。余男透露，3年多前他是鄭男左右手，由於鄭男和專偷馬自達汽車、並從事販毒生意的何姓男子（42歲）、陳姓男子（30歲）有3萬元人頭帳戶買賣糾紛，誰知道對方就將這筆帳算在余男頭上。

2017年7月30日，余男一顆鑽戒遭何男集團一名女子偷走，對方聲稱欲歸還，將余男約出，沒想到卻是對方設的局，他被擄走後，慘被電擊棒電擊、球棒毆打、滾水淋大腿，「幾乎你想得到的黑道復仇方式都派上用場了」。

對於老大鄭明宗當年不夠義氣，余男也頗有微詞，「當年老大在我被囚禁凌虐時，還傳了一個玩槍影片示威，我實在很無言。」此舉果然惹毛何男等人，半夜將余男帶至高屏大橋，逼他跳入滾滾溪水，以報復鄭男。

警方逮捕何男等人，起出開槍打傷余男的槍械。（圖／讀者提供）

▲警方逮捕何男等人，起出開槍打傷余男的槍械。

當時余男苦苦哀求對方「若丟入溪中，我的屍首絕對找不到，乾脆斃了我丟路邊，讓家人可以送他最後一程」。何男等人心軟下改變主意，將他帶往廢棄眷村，壓他下跪；當時余男見天黑又下雨，抱著「想活就要拚」的信念，全神貫注地看著站在他前方的陳姓男子，陳男開槍前對著余男說：「你今天會這樣都是你老闆（指鄭男）害的，下輩子好好做人」。

余男當時看著陳男掏槍朝他開槍，子彈射出後，他下意識將頭往左偏，子彈意外從右肩射入貫穿胸部卡在胸腔，陳男見余男一槍未斃命，又開了第2槍卻卡彈，余男見老天爺給他機會，隨即轉身用盡全身力氣，負傷逃往草叢中躲藏，因天黑加下雨，何男等人搜捕不到余男，余男躲了7、8個小時，天亮後，才從草叢中走出，負傷攔了計程車，經人送醫才撿回一命。

事後余男的老大鄭明宗和開槍傷人的何姓男子等2集團成員個被警方擊破瓦解，余男死裡逃生後，目前從事小額貸款業務，生活已回歸正軌。

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