公費流感疫苗還有41萬劑！今起開放全民施打

▲公費流感疫苗全民開打。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

公費流感疫苗目前還剩於41萬劑，衛福部從今（30）日起開放全民接種，直至疫苗用罄。衛福部長陳時中表示，流感疫苗從10月份開打針對優先族群執行，至今已經超過三個月，有接種需求者大致上都已經滿足，從今天開始，不管是不是優先族群，全民都可以接種，還沒有打疫苗的人都可以來。

今年公費流感疫苗本來採購603萬餘劑，加上兩批增購疫苗41萬劑，總計644萬4,720劑，若全數接種完畢覆蓋率可達全人口27.3%。

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統計至28日為止，已經使用601.6萬劑，整體還有41萬多劑可供施打；國內公費流感疫苗原適用對象針對包含長者、幼兒等9大族群，從1月30日起放寬至全民接種，原本不屬於公費對象的18歲以上至50歲健康成人都可以免費施打流感疫苗。

值得注意的是，疾管署增購疫苗當中，35萬屬於從美國專案進口的賽諾菲Flublok疫苗，該疫苗是一款使用非活性、重組技術製造的細胞培養流感疫苗，目前僅適用於18歲以上。

▲公費流感疫苗接種。（圖／ETtoday資料照）

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎說明，Flublok疫苗無法自費接種；而已接種本季四價流感疫苗者無須接種重複；可以和其他疫苗同時接種，並應接種於不同部位；接種後可能的副作用，包含接種部位可能紅腫、疼痛，一般會在發生後1~3天內恢復，其他還有疲勞、頭痛，可能有肌肉疼痛、關節疼痛等副作用，至於相關安全性和其他流感疫苗一樣高。

李秉穎也提到，目前開放全民接種，新增對象為無潛在疾病的18至50歲，這些人感染流感後通常不會併發重症，但他們會傳播病毒、活力很強，且這些流感容易被懷疑是新冠肺炎，生病後也會喪失工作力，如果本身經常出入公共場所，還是建議接種疫苗。

疾管署提醒，為節省等候及排隊時間，建議民眾接種前可先至各地方政府衛生局網站或疾管署流感防治一網通查詢，並電洽有提供接種服務的院所進行預約，確認有疫苗後再前往接種。此外，民眾前往醫療院所或接種站接種時，應落實佩戴口罩、適度保持安全距離及手部衛生等措施。