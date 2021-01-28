快訊／雙鐵春節防疫措施、部桃綜合大樓採檢清查　陳時中1400說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部桃醫院群聚事件至昨日為止已經連續3天沒有新增相關個案，中央流行疫情指揮中心今（28）日下午2時召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明疫情與防疫作為相關情況。今日起針對部桃另一棟綜合大樓進行清查，2月4日再次進行全院採檢；另雙鐵春節相關防疫措施包含自由座、飲食禁止等規範，預期也將於會中說明。

部桃群聚案件累積確診達15人，包含2名醫師、4名護理師、3名護理師家人、1名外籍看護、2名出院病患、3名病患家屬；當中案889與案890感染來源仍不明，該案是從12A病房出院的患者與同住家人，和先前確診醫護無接觸且不同病房樓層。

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陳時中表示，指揮中心已緊急對12A、B病房大外科體系共213名醫護、工作人員進行採檢，核酸檢驗部份已經確認陰性，現再進一步採血進行抗體檢查，結果需要花一些時間。

在部桃的部份，包含擴大回溯目前累計3482人居家隔離；陳時中昨表示，接下來會清查另一棟綜合大樓309人，進行核酸檢測，到2月4日再進行全院採檢，包括留院員工、準備返回工作崗位的，希望可以逐步防堵的完全。

截至昨日國內累計893例確診，分別為783例境外移入，71例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、803人解除隔離、83人住院隔離中。