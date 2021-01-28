10億元假交易真借款！　億麗科技董座等5人交保

▲億麗董事長黃明和。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者劉昌松、游宗樺、葉國吏／台北、綜合報導

去年11月被打入全額交割的上市公司億麗科技，爆發董監聯手，挪用公司資金弊端，董事長黃明和為配合監察人陳建飛生意所需，在2014、2015年間，以不實的煤礦買賣交易，陸續把錢挪給陳建飛逾10億元，雖然陳都有陸續還錢，但假交易真借貸手法已經觸犯財報不實等罪嫌，檢調27日兵分12路搜索並約談黃、陳等5名被告到案。今天凌晨訊後諭令黃明和、林燈貴各以30萬元交保，冷錫光50萬元交保、陳意鈴20萬元交保、陳建飛100萬元交保。

億麗科技前身分別是利碟、新利虹公司，2001年股票上市，以電子代工、光碟生產為主力，2011年起轉型投入大宗物資以及醫療器材貿易業務。

▲億麗副董事長林燈貴。（圖／記者游宗樺翻攝）

檢調獲報，曾任億麗監察人、董事的陳建飛，因為另外從事煤礦進出口貿易，常有融資需求，因為看中億麗科技帳上常有大筆現金資產，因此找億麗高層協商借貸，而億麗董事長黃明和、前副董事長林登貴、董事冷錫光也全力配合。

陳、黃等人聯手以買賣煤礦為幌子，由億麗先借錢給陳名下的EFFICIENCY公司，然後再由陳的另間公司 NEW FOUNDING以較高金額還款給億麗，總計2014、2015年間，億麗陸續借款5次，總金額逾10億元，卻都沒有在財報上真實呈現，僅以應付、暫收款等不實名義登載。

台北地檢署檢察官鍾維翰27日指揮調查局北機站展開搜索，並約談黃、陳等5名被告以及公司相關證人到案，經過漏夜偵訊後，今(28日)凌晨諭令黃明和、林燈貴各以30萬元交保，冷錫光50萬元交保、陳意鈴20萬元交保、陳建飛100萬元交保。