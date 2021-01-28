　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

10億元假交易真借款！　億麗科技董座等5人交保

▲▼億麗董事長黃明和。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲億麗董事長黃明和。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者劉昌松、游宗樺、葉國吏／台北、綜合報導　

去年11月被打入全額交割的上市公司億麗科技，爆發董監聯手，挪用公司資金弊端，董事長黃明和為配合監察人陳建飛生意所需，在2014、2015年間，以不實的煤礦買賣交易，陸續把錢挪給陳建飛逾10億元，雖然陳都有陸續還錢，但假交易真借貸手法已經觸犯財報不實等罪嫌，檢調27日兵分12路搜索並約談黃、陳等5名被告到案。今天凌晨訊後諭令黃明和、林燈貴各以30萬元交保，冷錫光50萬元交保、陳意鈴20萬元交保、陳建飛100萬元交保。

億麗科技前身分別是利碟、新利虹公司，2001年股票上市，以電子代工、光碟生產為主力，2011年起轉型投入大宗物資以及醫療器材貿易業務。

▲▼億麗副董事長林燈貴。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲億麗副董事長林燈貴。（圖／記者游宗樺翻攝）

檢調獲報，曾任億麗監察人、董事的陳建飛，因為另外從事煤礦進出口貿易，常有融資需求，因為看中億麗科技帳上常有大筆現金資產，因此找億麗高層協商借貸，而億麗董事長黃明和、前副董事長林登貴、董事冷錫光也全力配合。

陳、黃等人聯手以買賣煤礦為幌子，由億麗先借錢給陳名下的EFFICIENCY公司，然後再由陳的另間公司 NEW FOUNDING以較高金額還款給億麗，總計2014、2015年間，億麗陸續借款5次，總金額逾10億元，卻都沒有在財報上真實呈現，僅以應付、暫收款等不實名義登載。

台北地檢署檢察官鍾維翰27日指揮調查局北機站展開搜索，並約談黃、陳等5名被告以及公司相關證人到案，經過漏夜偵訊後，今(28日)凌晨諭令黃明和、林燈貴各以30萬元交保，冷錫光50萬元交保、陳意鈴20萬元交保、陳建飛100萬元交保。

ET快訊
西門町「假摔姐」大馬路擁抱Volvo！極品演技震撼千人　影片
全台第二長姓名！他曬15字身分證「台灣之光財神羅伯特歐薩斯」
起風了！強冷氣團今襲越晚越冷探7℃　「全台降溫時刻」出爐
Fed不調息科技股領跌　美股道瓊重挫633點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

破解「泰達幣」交易平台溢領千萬　4神偷聲押

直擊！唐吉訶德開幕10天就退燒？　「這時間」門口空蕩蕩

「19萬賣6月女嬰」給色鄰居抵債　台中貧窮三寶爸媽下場曝

10億元假交易真借款！　億麗科技董座等5人交保

台中猝死女嬰將解剖！　7寶媽悲曝12字心聲：以為在睡覺

快訊／新北消防隊旁透天厝凌晨「全面燃燒」　男屋主成焦屍！

自強號桃園進站「旅客突落軌」被輾！驚見男子只剩下半身　屍塊四散

「老公被男人睡了！」台北人妻抓姦崩潰　上門復仇竟愛上對方

有車禍！他揮手提醒　女騎士竟高速衝過連撞5車還問：該賠我多少

涉詐助理費300萬　潘懷宗交保低頭一語不發...博士妻挽手分2路離開

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

金剛遭「遊覽車擦撞」差點吵起來　小嫻一出現...秒變見面會

搬走15天「留滿地尿布、垃圾發臭」 前房東控訴5寶爸：推車丟在舊家

黃子佼曝取消婚宴關鍵原因　除了孟耿如最對不起「梁赫群太太」

淡水男下坡溜滑板險遭公車輾過　慘摔在地「多處骨折」被罰300元

「我就要摸」男攤商狂戳女店員腰 她出言反抗！遭嗆：妳鑲金的嗎？

破解「泰達幣」交易平台溢領千萬　4神偷聲押

直擊！唐吉訶德開幕10天就退燒？　「這時間」門口空蕩蕩

「19萬賣6月女嬰」給色鄰居抵債　台中貧窮三寶爸媽下場曝

10億元假交易真借款！　億麗科技董座等5人交保

台中猝死女嬰將解剖！　7寶媽悲曝12字心聲：以為在睡覺

快訊／新北消防隊旁透天厝凌晨「全面燃燒」　男屋主成焦屍！

自強號桃園進站「旅客突落軌」被輾！驚見男子只剩下半身　屍塊四散

「老公被男人睡了！」台北人妻抓姦崩潰　上門復仇竟愛上對方

有車禍！他揮手提醒　女騎士竟高速衝過連撞5車還問：該賠我多少

涉詐助理費300萬　潘懷宗交保低頭一語不發...博士妻挽手分2路離開

林心如驚喜慶生趴「霍建華背後緊抱」！　深夜突放閃：謝謝親愛的

99XD請加速！雪隧路隊長時速40、車距150米　9字公告網笑翻

拜登政府發言人：華為是「不被信任供應商」　對美及盟邦構成威脅

美國務卿上任後首談中國：未來最重要雙邊關係　對抗競爭也能合作

破解「泰達幣」交易平台溢領千萬　4神偷聲押

海爾希宣布懷孕！　曾3度流產「上台前孩子沒了」包尿布忍淚唱歌

軍人沒空回家　每月給7萬當補償！嫩妻2年後盜領3800萬跑路

蓬佩奧卸任首曝光！再談挺台灣　評拜登政府一周表現：令人失望

火車狂叭5聲！18歲男「走鐵軌拍抖音」遭撞飛慘死　掌鏡友嚇傻

面試1招篩選真正人才！　馬斯克親曝「犀利問題」剔除履歷騙子

灰鸚鵡不停咳嗽還以為感冒了！　 媽驚覺「參雜人聲」秒懂：又學

社會熱門新聞

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

居檢男遭討債押走　撤銷10萬罰單

即／曾到部桃看病！18歲少女居家隔離死亡

19萬賣6月女嬰給色鄰居抵債　台中貧窮三寶爸媽下場曝

快訊／新北透天厝凌晨大火　男屋主成焦屍

吵架妻拉2歲女跳海　現場心碎畫面曝

台南工人掉落電梯天井重傷亡

潘懷宗交保一語不發　妻緊保護

祖孫牽手放學　老師直覺救了2家人

人夫照顧重病母親累癱　老婆每天在公司廁所激戰老闆

台中猝死嬰將解剖　7寶媽曝12字心聲

更多熱門

相關新聞

億麗科技假交易　偷借監察人10億元

億麗科技假交易　偷借監察人10億元

上市公司億麗科技爆發董監聯手，挪用公司資金弊端，董事長黃明和為配合監察人陳建飛生意所需，在2014、2015年間，以不實的煤礦買賣交易，陸續把錢挪給陳建飛逾10億元，雖然陳都有陸續還錢，但假交易真借貸手法已經觸犯財報不實等罪嫌，檢調27日兵分12路搜索並約談黃、陳等5被告到案。

上市公司億麗科技爆掏空！調查局帶回6人

上市公司億麗科技爆掏空！調查局帶回6人

三洋紡等3檔19日起列全額交割　統懋取消分盤交易

三洋紡等3檔19日起列全額交割　統懋取消分盤交易

關鍵字：

億麗科技

讀者迴響

熱門新聞

獨／搬走新冰箱卻留滿地垃圾　前房東怒控5寶爸超惡劣

他揮手提醒有車禍　女騎士竟高速衝撞還問：該賠我多少

泰王要立貴妃為后　公主勸阻被打斷腿

自強號進站輾落軌男！只剩下半身

為什麼看不到龍貓？宮崎駿解答

印度神童+命理師雙預言　除夕有大事發生

15hrs暴跌10°C！冷氣團抵台返冬冰3天

夏和熙染回黑髮「變一個人」　比利站面前沒認出

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

馬國畢嗆網友「頭殼壞掉」凌晨道歉了

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

海鷗1分鐘生吞野兔　畫面驚呆網

月薪破10萬還準時上下班　網推1職業：爽賺

老公被男人睡了　人妻抓姦竟也愛上對方

初二「包12萬給岳父母」！人夫怒了

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸

蕾菈爆熱戀信義區夜店DJ！　「跨騎熊抱」街頭調情全被拍閃炸
近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

近百位部桃醫護合唱《手牽手》　暖哭網友：稚嫩聲線卻無比堅毅

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

飛兒樂團新主唱遭批「挺差的」　阿沁鏡頭喊話邀Faye回來：永遠是妳的家

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

高雄屁孩「直線壓車」秀神主牌騎法 側掛、坐不好掀網怒：屁股痛嗎？

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

陸軍33化學兵群桃園鄰里大消毒　沿途民眾暖心打氣：辛苦你們了！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面