事務所開幕驚見「官司纏身」賀詞　律師尷尬回：好同學不介意

▲法碁律師事務所開幕，竟有人送「官司纏身」賀詞，翁晨貿（下）回說，好同學不介意。（圖／翁晨貿律師提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市法碁國際法律事務所日前風光開幕，賀客盈門，祝賀蘭花擺滿整個事務所，其中竟有一盆寫著「官司纏身」的盆花，有人看了莞爾一笑，有人卻是低語大觸霉頭，主持律師翁晨貿則說，送花者是10多年的東海法研所同學，同學們kuso的祝賀，他一樣感謝。

法碁律師事務所日前在台中市南區風光開幕，包括警界、民代、台中看守所、律師同業等都出席，隆重熱鬧，賓客們為了增添喜氣，也都送上各種賀詞的蘭花，包括同業楷模、法理精湛、法精律明、駿業宏開、碁石永固等，但其中一盆「官司纏身」受到在場人士熱議。

綽號安全帽的翁晨貿說，官司纏身聽起來像是負面之詞，但送花者是2009年一起在東海大學法律研究班念碩士班的同學，3人都是公務員，他那時是擔任班代，和班上同學都很要好，同學有誠意送花，他非常開心接受。

翁晨貿畢業於東海大學法律研究所碩士，曾任法律扶助基金會苗栗、南投分會 審查委員、家事專科律師、桃園地方法院少年輔導講師等，目前是台中市律師職業工會第一屆理事長，擅長不動產、民、刑事訴訟、銀行法、醫療糾紛、勞資糾紛等。

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