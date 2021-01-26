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社會 社會焦點 保障人權

淡水抗癌少年緊急開刀！削去頭骨保命　爸爸含淚拿著詩籤：太好了

▲▼上上籤。（圖／記者陳雕文攝）

▲上上籤。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市淡水區一名少年僅14歲卻已三度罹癌，癌細胞啃光左臉牙齦與牙肉，還侵蝕眼白下方肌肉，後腦又長了一顆腫瘤，台北馬偕於26日上午9點緊急開刀，削去部分頭骨，將靠近腦膜的腫瘤取出，下午2點向少年的爸爸表示手術順利！少年尚在恢復室，再過一陣子即可轉進加護病房，醫生會再安排時間進行臉部腫瘤移除手術。

▲▼癌症。（圖／記者陳雕文攝）

▲許少26日進行腦部腫瘤移除手術，一切順利平安，將在加護病房觀察；之後醫生會再安排時間進行臉部腫瘤移除手術。（圖／記者陳雕文攝）

許姓少年來自單親家庭，與爸爸相依為命，沒想到7歲罹患淋巴癌、9歲復發，如今14歲再度遇上病魔，原本被安排於20日，由口腔顎面外科及整形外科醫師操刀，要將卡在左臉的腫瘤切除，並削去右小腿的骨頭進行臉部重建。

▲▼癌症。（圖／許爸爸提供）

▲癌症復發形成腫瘤，把許姓少年左臉的牙齦、牙齒啃光。（圖／許爸爸提供）

怎料在手術前的磁振造影，醫生又發現腦膜外，頭骨內長了一顆腫瘤，另癌細胞還擴散到左眼下方肌肉，因此取消臉部的手術，安排26日早上由神經外科醫師處理連在頭骨上的腫瘤，經歷近5個小時的手術，主刀醫師梁慕理傳來了好消息，「手術相當順利」。

梁慕理向許爸爸表示，許少的呼吸管已經拿掉，會在恢復室待1-2個小時，若沒有什麼問題就會讓少年回到加護病房觀察，目前看來許少的手腳活動都沒有什麼問題；會再觀察約1-2天，無問題就會讓許少回到普通病房。

▲▼癌症。（圖／記者陳雕文攝）

▲14歲的許姓少年身高161公分僅45公斤，18日曾向ETtoday新聞雲記者，想在手術前再看多年沒見的媽媽一眼。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，許少7歲罹患淋巴癌，多年來不定期的復發、開刀讓他樣貌不再完整（削去左下巴與顎骨），如今又被削去部分頭骨，並將於2月進行臉部手術，好消息是，目前癌細胞侵蝕的位置尚未到眼球本體，因此手術不會摘除左眼。

手術順利讓許爸爸鬆了一口氣，他拿出一支「上上籤」跟ETtoday新聞雲記者分享喜悅說，「這是從城隍廟求來的，我不太知道怎麼解釋，但我知道是很正面的意思，兒子辛苦了，快撐過去了！」

【詩籤解釋】

根據台灣省城隍廟官網的解析，這首籤詩表示將有好運氣來臨。所以不要猶疑不決，應該當機立斷；從事認為應當做的事，決不會錯。

此籤問財運，雖無十分，也有六七分。俗云：「大富由天，小富由勤儉。」只要努力工作，自有財利可求；問婚姻，只要不三心兩意，有情人終得成眷屬；問功名，此次成績也許不理想，只要再努力用功，多加充實，下次一定有希望。出外移居，平正可行。

某作家窮極潦倒，一日，赴南部尋友支助未果，偶經省城隍廟，抽得此籤。未多久，獲得某出版社賞識，出版其著作，竟然一時洛陽紙貴，頗為風行，正應了：「運逢得意身顯變」。


【前情提要】

許少的經歷引起各界關注，民眾、基金會、醫美集團紛紛伸出援手，讓他往後3年的生活費、醫藥費、看護費都不用擔心，許爸爸也可以有寬裕的時間工作存錢。許少18日向ETtoday新聞雲記者透露，手術後可能面目全非，甚至一覺不醒，因此想在手術前見媽媽最後一面。

▲▼癌症。（圖／記者陳雕文攝）

但當資金、資源都到位，準備面對接下來的手術與1年的化療時，醫師臨時喊卡…原來前一陣子進行的3次化療皆無效，癌細胞已從臉、頸部擴散到眼球，若要保命，左眼將面對摘除的可能，許爸爸聽了完全不能接受，難過地說，「為什麼化療會沒用！我的孩子才14歲，人生都還沒正式開始，不能沒有眼睛…」

▲▼癌症。（圖／記者陳雕文攝）

▲許爸爸心疼兒子多年來飽受癌症折磨。（圖／記者陳雕文攝）

醫師打斷許爸爸的說，「恩…還有，後腦也長了一顆腫瘤」，許爸爸聽完整個人傻住了，醫師再向許爸爸表示，將與其他醫師討論後，要安排時間對該顆腫瘤檢驗，如果是惡性腫瘤，可能要許爸爸做好心理準備。

許爸爸努力憋住眼淚，露出一點微笑跟許少說，「手術…先取消了唷」，許少問，「為什麼？」許爸爸實在無法對兒子說眼睛可能不保，腦部又長瘤，只能簡單描述，「就是病情有些惡化，要再檢查」，許少聽完只長長嘆了口氣。

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