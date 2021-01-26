全國首座寵物認養示範公園　嘉義新港、朴子同步啟用

▲ 新港、朴子全國首座寵物認養示範公園啟用 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全國第一座寵物認養示範公園在新港揭幕啟用，身兼嘉義縣動保協會理事長的新港鄉長林茂盛率先認養一隻米克斯。縣長翁章梁表示，認養示範公園提供毛小孩盡情玩耍的活動空間，環境髒亂也能獲得一定的控制，還能做為認養犬貓相關活動場域，他替毛小孩感到高興。

為建置友善動物環境，嘉義縣政府向中央爭取200萬經費，分別在山區新港鄉、海區朴子市設置全國首座寵物認養推廣示範公園，總面積800平方公尺，兩處規劃都以親子與寵物互動為內涵，朝設施減量與增加綠地空間為設計主題，第一座位於新港鄉的示範15日由縣長翁章梁等人剪綵啟用，提供毛孩無憂無慮地盡情奔跑玩樂安全園地。

目前國內尚無寵物認養示範點，但寵物公園就有40處，主要集中在北部都會區，嘉義縣市、雲林和台南等區域建置率更低，僅台南市安平區建置1處寵物公園，一般公園設計是以人為主體，也是重視休閒活動的現代人最佳去處，但公園內常見民眾帶毛小孩散步、運動，欠缺一處親子與寵物共融的寵物公園。

▲嘉義縣動保協會理事長的新港鄉長林茂盛率先認養一隻米克斯 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為避免棄養並強化寵物認養推廣工作，縣府爭取農委會200萬設置寵物認養示範公園，經提報計畫、送審、核定與發包施工，兩座認養示範公園2021年1月起陸續啟用。

嘉義縣山區第一座啟用的寵物公園在新港鄉興建中的鄉公所辦公大樓旁，面積約420平方公尺，第二座啟用的海區寵物公園地點在朴子市體育館對面，面積約375平方公尺，兩處都是以親子與寵物互動為設計主題，不但設施減量，還增加綠地空間，包括跳高輪胎、浪狀棧道、狗便箱、跨欄、涵道等，還設置金屬圍籬，以保護毛孩安全，洗手台提供清潔、飲水及公園椅讓主人舒適休憩，廣大綠色草皮也是辦理認養推廣的最適合的地點，未來將持續爭取經費擴充與強化設施，滿足主人及毛孩子自由奔跑的心願。

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