新北居檢失聯男拒繳50萬罰鍰！名下「手套+口罩」全被查封

▲盧禮勇居家檢疫失聯，遭裁罰50萬元罰鍰，拒繳後其購買手套口罩組商品全被台北分署查封。（圖／新北市政府提供）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

新北市永和區男子盧禮勇2020年3月9日因居家檢疫失聯，遭裁罰50萬元罰鍰，不料他拒繳，事後被法務部行政執行署台北分署查出其名下僅剩數千元存款，本月21日其僅剩的財產，391組「手套口罩組商品」全被查封。而盧男主動表示，無力繳納罰鍰，台北分署將定期變賣商品。

台北分署指出，盧男2020年3月9日自香港入境，原應居家隔離14天，但仍於隔日外出爬山，遭警員尋獲後，竟又多次外出被查獲，新北市政府衛生局遂依法裁罰盧男50萬元，並於同年5月間移送本分署執行。惟本件移送時， 盧男名下僅有存款數千元可供執行，經本分署全面清查義務人之財產狀況，並循線發現盧男曾向第三人公司購買多組訂價 300元的「超潑保暖觸控手套」及「可洗口罩」 （非醫療用的保暖口罩）組之商品，且尚未處分，本月21日發動執行，查封上開物品共391 組。因盧男表示，無資力繳納罰鍰，本分署將定期變賣上開物品。

對此，台北分署表示，值此疫情緊張之際，本分署呼籲民眾應共同配合政府防疫措施，加強自我防護並全力遵照衛生主管機關之相關防疫處置，以共同防止疫情擴散，維護全民健康。如因違規遭裁處罰鍰逾期拒不繳納而移送執行者，本分署必將迅速依法強制執行，發動扣押財產等執行作為，以遏止違規行為，避免發生防疫破口。