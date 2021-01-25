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超跑掌門人遭「黑道阮經天」狠榨上億　東區賣衣！躲看守所保命

竹聯幫玄武堂堂主道克明因神似藝人阮經天，被稱為「黑道阮經天」，但正統的阮經天是個暖男，道克明為人兇殘，壞事幹盡。（圖／翻攝中天新聞、報系資料照）

▲竹聯幫玄武堂堂主道克明因神似藝人阮經天，被稱為「黑道阮經天」，但正統的阮經天是個暖男，道克明為人兇殘，壞事幹盡。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

人稱「黑道阮經天」的竹聯幫玄武堂主道克明，3年前遊說被業界封為「超跑武鬥派掌門人」的鄧超鴻，投資一宗肯亞黃金開發案，卻以「養套殺」的手法侵吞上億元，還要求鄧超鴻每個月上繳130萬元利息及50萬元保護費，搞得鄧超鴻有段時間得靠著賣成衣才能餬口度日。鄧超鴻不堪折磨，去年底終於向檢警指控道克明，「如果不說出來將永無寧日，還會害到我老爸！」檢警經過連月蒐證，日前已將道克明逮捕到案。

由於長相酷似金馬影帝阮經天，46歲的竹聯幫玄武堂主道克明，有個「黑道阮經天」的綽號，堪稱是竹聯幫悍將的他，個性凶殘，不僅一度率眾砸毀酒店，甚至逼良為娼送無辜女子到日本賣淫，也曾開設簽賭網站大發不義之財。

有「超跑武鬥派掌門人」之稱的鄧超鴻（左），2019年夥同竹聯幫玄武堂堂主道克明（右）涉嫌「一車多賣」詐財上億。（圖／翻攝臉書、中天新聞）

▲有「超跑武鬥派掌門人」之稱的鄧超鴻（左），2019年夥同竹聯幫玄武堂堂主道克明（右）涉嫌「一車多賣」詐財上億。（圖／CTWANT提供）

1月11日清晨，當民眾還在睡夢之際，士林地檢署偵查大樓九樓與台北市警局中山分局，卻是人聲鼎沸，上百名警力等著一聲令下，前往逮捕首號目標道克明。本刊調查，這場掃黑行動背後，攸關道克明與「超跑武鬥派掌門人」鄧超鴻的恩恩怨怨。

40歲的鄧超鴻，原來在台北市五分埔經營成衣買賣，後來發現許多富二代喜歡超跑，動不動就換車比炫。他因此轉換跑道，在台北市內湖區新湖一路開設「北塔車業」，賣起藍寶堅尼、保時捷等各式超跑。

擅於行銷的鄧超鴻，也相當懂得推銷自己，經常上媒體大談超跑，成功塑造達人形象，還交了一名比利時籍女友，吸引愈來愈多的富商和藝人主動上門，據說歌王林俊傑、藝人陳建州都是他的客戶。鼎盛時期，北塔車業店內展示10多輛超跑，市價直逼5億元。

本刊調查，2018年間，道克明見到鄧超鴻「賺飽飽」，遊說他拿出6000萬元，一起投資1宗肯亞黃金開發案。為了取信鄧超鴻，道克明還安排兩名商人親自說明金礦開採流程，其中1人自稱是肯亞台商。

鄧超鴻拿出6000萬元後，道克明又以必須打通肯亞海關、補稅等理由，要求他再投資4000萬元，短短幾個月內，鄧超鴻就掏出1億元。

鄧超鴻（左）之前在內湖開設北塔車業多年，專賣超跑，吸引多位藝人如黑人（右）、林俊傑等人上門購車。（圖／翻攝臉書）

▲鄧超鴻（左）之前在內湖開設北塔車業多年，專賣超跑，吸引多位藝人如黑人（右）、林俊傑等人上門購車。（圖／CTWANT提供）

數個月後，鄧超鴻發現肯亞嚴禁出口黃金，提出質疑後，道克明表示自己也損失了3000萬元，還跟兩名商人翻臉。由於懼怕道克明的黑道勢力，鄧超鴻只好選擇噤聲，賠錢及保護費給道克明，還錢不力則遭毆打，從此陷入無間地獄。

為了籌湊「每月孝敬費」，鄧超鴻到處向親戚借錢，最後沒人願意搭理，只好求援地下錢莊，結果利滾利愈欠愈多，多次被道克明的小弟打得遍體瘀青，有一段時間還在台北市東區賣起成衣、小火鍋餬口度日。

「我如果不說出來，會天天被折磨，將永無寧日。」本刊調查，去年10月間，鄧超鴻在忍無可忍下，終向檢警娓娓道出一路慘遭道克明坑殺的經過，提告恐嚇取財等；然而，他報案時已不見當年「超跑武鬥派掌門人」的意氣風發，警方形容他「頭髮雜亂，滿臉憔悴」。

對於鄧超鴻的指控，道克明到案後向檢警大聲喊冤，強調沒有對鄧超鴻暴力相向，也沒收取保護費及利息。整起糾紛是他曾拿3000萬元投資鄧超鴻的肯亞黃金開發案，因為血本無歸，鄧超鴻才拿錢賠償給他。不過，檢警對道克明的說法存疑，全案會深入追查。

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