快訊／染疫翁大女兒案882「社區足跡公布」　指揮中心下午2點說明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院目前群聚確診個案已累計13例，其中染疫老翁（案881）的大女兒（案882）有桃園仲平黃昏市場的活動史，詳細時間還未明確公佈，且三女兒案885感染源難釐清。中央流行疫情指揮中心也宣布將在今下午2點召開記者會，由指揮官陳時中親自說明疫情和疫調情況。

染疫老翁（案881）有3名同住女兒，其中2人（二女兒、三女兒）為主要照顧者，因為護理師（案852）確診列接觸者隔離，11日、17日、22日三度接受採檢，結果三女兒確診（案885)，二女兒陰性；至於先前已確診大女兒（案882），主要是負責送餐、煮食，整起家庭有3人確診，目前案882詳細的公共場所活動史還有待指揮中心公布。

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陳時中也坦言，案852、881、882、883就是一個群聚，以發病時間來看，是案852護理師傳出，但三名家人期間都是密切接觸者，被檢出時序差不多，沒有症狀很難判斷誰傳誰，且案882有2天社會足跡，屬於中度風險，相關社區足跡還在回溯中。

截至目前國內累計143,747例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含140,780例排除），其中884例確診，分別為776例境外移入，69例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、783人解除隔離、94人住院隔離中。