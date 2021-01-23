嘉義4男女連鎖咖啡店內「不戴罩猛哈啦」　旁人驚...衛生局說話了

▲民眾喝咖啡交談全程20分鐘未戴口罩，與周遭民眾戴好口罩成強烈對比。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

近日疫情話題不斷，4男女23日上午11點許前往知名連鎖咖啡店，點用飲品後在座位飲用、交談，卻全程未戴口罩，也未有服務人員前往勸說，讓一旁用餐民眾深感不安。經記者與嘉義市衛生局詢問後，衛生局表示，咖啡廳屬於餐廳類之一，不列入公告八大類高感染風險場域，但基於保護自己也保護他人概念，建議民眾防疫期間還是戴上口罩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲咖啡店以膠布將座位做區分。（圖／記者翁伊森攝）

知名連鎖咖啡店近期於嘉義地區增加新點，全白色外觀時尚造型瞬間成為不少民眾聊天拍照的新據點，23日中午11點許有4男女民眾前往該店消費，點完飲品選了出餐口外的圓桌坐下，全程近20分鐘開心交談皆未戴口罩，也未有服務人員前往勸說，讓不少點餐領餐民眾都對他們抱以疑問眼神。

▲點餐民眾喝咖啡全數戴上口罩，但民眾坐著喝咖聊天可以不戴口罩。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市衛生局表示，對於民眾常去的咖啡店因屬餐廳範疇，因此民眾定點坐著用餐聊天可以不用戴口罩，但若起身取餐或離開位子就必須戴上口罩，但還是建議民眾飲食期間交談還是可以適度將口罩戴上。

知名連鎖咖啡店防疫措施相當嚴謹，不僅門口設置酒精消毒機，還在店內設立隔板並安排梅花座貼上膠布規範可坐位子，不論內用或外帶民眾幾乎人人嘴上都將口罩戴好戴滿，只在喝飲料時短暫拉下口罩又拉回。

中央流行疫情指揮中心去年12月1日起實施「秋冬防疫專案」，強制要求民眾於八大類高感染風險場域活動時，務必佩戴口罩，未佩戴口罩且經勸導不聽者，將依法開罰。