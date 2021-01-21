「數學vs.電機」哪個難唸？鄉民一面倒推「它」：不知道在公三小

▲電機vs.數學到底哪個最難讀？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

考大學後都會面臨「選科系」問題，不少人會依照興趣、專長或出路來選擇，不過若選錯恐怕會讀得非常辛苦。就有一名網友好奇電機系跟數學系那個比較？想了解這2個科系的差別，結果不少網友秒答「這科系」。

一名網友在PTT八卦版以「電機系比較難唸還是數學系」為題發文，表示高中同學有電機系也有數學系的，但電機系的那位同學「除了大一可以正常作息外，後來的3年每天幾乎都要熬夜，期中期末前甚至睡覺都是奢侈，有做不完的習題和讀不完的書。」

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但數學系的同學，「課業沒像電機系那麼密集，但聽說主科每科都是天書，沒天分的幾乎八成都要重修才會過，他後來也讀5年才畢業。」看到2個同學的學習過程後，原PO想了解，這2個科系到底哪個比較難唸。

貼文一出，立刻引發網友們熱議，但網友幾乎一面倒認為「數學系阿，室友說他唸到想自殺，恍神恍神，大家很怕」、「數學，去問大2~大3的主修科目就知道」、「數學啊，根本不是人念的，正常人唸完4+2年都變怪人」、「我數學系讀3年還不知道在學三小」、「數學可怕的不是難，是你根本不知道它在公三小」、「數學系阿，我讀了1年果斷重考跳電機，真der輕鬆多了」、「讀了要死要活考個10分，然後是系上前5高分」、「數學系延畢率高到X北」。

也有網友說以難度來說，數學系略勝一籌，不過出路則是電機系完勝，「電機讀完直接去輪班了，至少不會畢業即失業」、「物理系出路真的囧，念物理有空真的去唸唸電機之類別的」、「數學系物理系難度屌打電機，但出路被電機屌打」。