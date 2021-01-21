　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「數學vs.電機」哪個難唸？鄉民一面倒推「它」：不知道在公三小

▲印度巴努．普拉卡許被稱為「最快人體計算機」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲電機vs.數學到底哪個最難讀？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

考大學後都會面臨「選科系」問題，不少人會依照興趣、專長或出路來選擇，不過若選錯恐怕會讀得非常辛苦。就有一名網友好奇電機系跟數學系那個比較？想了解這2個科系的差別，結果不少網友秒答「這科系」。

一名網友在PTT八卦版以「電機系比較難唸還是數學系」為題發文，表示高中同學有電機系也有數學系的，但電機系的那位同學「除了大一可以正常作息外，後來的3年每天幾乎都要熬夜，期中期末前甚至睡覺都是奢侈，有做不完的習題和讀不完的書。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

但數學系的同學，「課業沒像電機系那麼密集，但聽說主科每科都是天書，沒天分的幾乎八成都要重修才會過，他後來也讀5年才畢業。」看到2個同學的學習過程後，原PO想了解，這2個科系到底哪個比較難唸。

▲網友想了解「數學和電機」哪個比較難唸。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，立刻引發網友們熱議，但網友幾乎一面倒認為「數學系阿，室友說他唸到想自殺，恍神恍神，大家很怕」、「數學，去問大2~大3的主修科目就知道」、「數學啊，根本不是人念的，正常人唸完4+2年都變怪人」、「我數學系讀3年還不知道在學三小」、「數學可怕的不是難，是你根本不知道它在公三小」、「數學系阿，我讀了1年果斷重考跳電機，真der輕鬆多了」、「讀了要死要活考個10分，然後是系上前5高分」、「數學系延畢率高到X北」。

也有網友說以難度來說，數學系略勝一籌，不過出路則是電機系完勝，「電機讀完直接去輪班了，至少不會畢業即失業」、「物理系出路真的囧，念物理有空真的去唸唸電機之類別的」、「數學系物理系難度屌打電機，但出路被電機屌打」。

ET快訊
快訊／環太平洋大地震！印尼突發生7.0強震
快訊／轎車跨道「猛撞客運」　1男無生命跡象
快訊／7-11宣布！桃園「全門市禁止內用」
9成訂位取消！客人11字超暖喊話　廣德海鮮餐廳哭了：謝謝您
女嫁「心智7歲夫」2年沒性行為　婆婆淚求別離婚：他能做真男人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

低劑量電腦斷層掃描　早期發現為肺癌篩檢把關　

「老了還近視」恐是白內障！醫提「判斷症狀」：看近物突變清楚要當心

快訊／防疫優先！7-11桃園全門市即日起禁止內用

9成訂位取消！　客人11字超暖心喊話...廣德海鮮餐廳哭了：謝謝您

丹麥籍技師確診傳「壓消息」嚇壞人　台塑：依指揮中心SOP

染疫醫幫抽胸水「外籍看護遭波及染疫」在場4人採檢結果出爐

亂傳「居家隔離趴走、桃園封城」 桃市府：勿散布謠言以免觸法

進隔離病室就能領防疫津貼　指揮中心研議訂定「部桃專案」

點義大利麵「蛤蜊包滿飯」　她噁炸狂反胃！老闆1句保證網傻眼

台塑嘉義廠技師染疫！隔離期滿6天後確診　活動史疫調中

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

低劑量電腦斷層掃描　早期發現為肺癌篩檢把關　

「老了還近視」恐是白內障！醫提「判斷症狀」：看近物突變清楚要當心

快訊／防疫優先！7-11桃園全門市即日起禁止內用

9成訂位取消！　客人11字超暖心喊話...廣德海鮮餐廳哭了：謝謝您

丹麥籍技師確診傳「壓消息」嚇壞人　台塑：依指揮中心SOP

染疫醫幫抽胸水「外籍看護遭波及染疫」在場4人採檢結果出爐

亂傳「居家隔離趴走、桃園封城」 桃市府：勿散布謠言以免觸法

進隔離病室就能領防疫津貼　指揮中心研議訂定「部桃專案」

點義大利麵「蛤蜊包滿飯」　她噁炸狂反胃！老闆1句保證網傻眼

台塑嘉義廠技師染疫！隔離期滿6天後確診　活動史疫調中

快訊／環太平洋大地震！印尼20:23突發生7.0強震　未海嘯警報

《驕女》仁美「割肉還父」斷絕關係！　慘遭親爸砍濺血

男友當兵劈腿！　女星開「隱藏資料夾」驚見滿滿淫照…結局超傻眼

新壽得標高雄地上權案　舊市立總圖到手！

快訊／台東轎車跨道「猛撞客運」！車頭扭曲全毀　1男受困慘死

炒匯「8大糧商」抓到了！央行：違規外銀最重可處撤照停業

低劑量電腦斷層掃描　早期發現為肺癌篩檢把關　

藍委提案凍結海軍百萬伙食費　國民黨：外界不該污名化藍營檢討軍紀

理財周刊／疫情與行情

點線面塑造綠色網絡　侯友宜：地景改變新北蛻變

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

國內首見！部桃染疫5人驗出「L452R變異病毒」

獨／防疫神單「拒保桃園民眾」　空服員也在內

女警嬌羞擋雨「甜美電眼」照曝光　2萬人戀愛了

明低壓「降雨熱區大變」　濕冷下探12℃

不斷更新／防堵疫情　各縣市「避桃禁令」懶人包

快訊／部桃群聚有新進展？　陳時中14:00說明

「過年前無極端的冷」　週末變天下探12℃

台塑嘉義廠技師染疫！隔離期滿6天確診

2周確診百例就封城！看圖秒懂4警戒階段

補助錢比薪水多！網精算5寶爸月收入...嚇呆

帶妹妹去唐吉訶德　她曝逛後心得超滅火

小學國語考改錯字！網見題目邪笑：偷開車

更多熱門

相關新聞

《天竺鼠車車》觀看破百萬！6大爆紅原因曝

《天竺鼠車車》觀看破百萬！6大爆紅原因曝

日本定格動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》在台灣引發熱議，其內容以日常生活為主，再透過天竺鼠的角度呈現，雖然原本是設定給孩童觀看，但卻意外吸引大人們的關注。該動畫目前推出的3話都有近百萬觀看次數，因此不少網友都相當好奇，「天竺鼠車車到底為何這麼紅」、「天竺鼠車車爆紅的原因是啥」。

「樓上小孩超吵」他想買透天　網曝現實

「樓上小孩超吵」他想買透天　網曝現實

5點上班他考慮租屋　網見1條件：不如不要

5點上班他考慮租屋　網見1條件：不如不要

舊iPhone突冒煙他急求助...網歪：Siri在抽菸

舊iPhone突冒煙他急求助...網歪：Siri在抽菸

盤面綠油油！網笑：早砍光All in台積電

盤面綠油油！網笑：早砍光All in台積電

關鍵字：

數學系電機系PTT選科系

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

郭書瑤流產痛哭！

DNA檢測發現身世　女：生父是富翁

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

更多

最夯影音

更多
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面