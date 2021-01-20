跨年與燈會遭疑「雙標執行」　柯文哲提2關鍵：會加重防疫負擔

記者楊庭蒝／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，衛生福利部桃園醫院院內群聚感染持續擴大，全台各地大型活動為因應疫情，也紛紛在近日宣布取消。台北市長柯文者於20日宣布台北燈節將延後辦理，年貨大街則取消，造成民眾熱議，晚間他親自於臉書上提兩個關鍵點解釋，並呼籲大家把更多時間留給自己和家人，這是保護自己、支持醫護的最好方式。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者呂佳賢攝）

柯文哲表示，要進入年前活動旺季，卻遇到疫情升溫。接下來，臺北市幾個大型活動是否續辦？大家都很關心，「今天下午我視察了臺北市兩間大型醫院，確認隔離病房的整備及因應作為。」

柯文哲提及，確定社區感染之後，臺北市的防疫已經升級，除了2021臺北年貨大街 取消、臺北燈節也延期舉辦。

對於許多人提問，為什麼跨年可以辦，燈節卻不行？柯文哲解釋，首先，跨年時完全沒有社區感染病例。第二、燈會比跨年的劃定範圍更廣、時間更長、對防疫人員的負擔也更重。「在評估了風險與效益後，我們決定取消或延期。等到疫情趨緩時，相信市民朋友也能更放心自在的欣賞。」

面對疫情逐漸升溫，擁有醫學背景的柯文哲也強調，在會議上已經要求防疫工作必須要有「專責醫護負責」， 並「落實分艙分流」，人員吃飯、更衣全部都要分開。專責醫生不再兼看門診、或照顧一般病房的病人，用值班費補足醫護同仁的薪資損失。

最後，柯文哲感嘆說道，整整一年與疫情對抗，大家都辛苦了。接下來可能還有很多聚餐不敢去、很多活動被迫取消。「我要呼籲大家不群聚 、電話拜年 、回家吃飯，把更多時間留給自己和家人，這也是我們保護自己、支持醫護的最好方式，不是嗎？」

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