柯文哲挺中央防疫政策　相信陳時中「後面那群人」的專業

記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情擴大，國內近日接連出現本土個案。為防止疫情擴散，行政院19日開記者會宣布停辦台灣燈會，對此，台北市長柯文哲20日出面開記者會表示，將延後舉辦燈會，年貨大街取消，他強調原則上不需做超前部署，只要做適合的部署就好，不需要製造恐慌。

▲柯文哲出席台北市大型活動防疫計畫說明記者會。（圖／記者陳煥丞攝）



柯文哲表示，市府團隊之前就制定防疫準則，若出現不明社區感染就會執行相關配套，包掛停止共餐、單一空間活動規定100人以下、封閉場館不得設飲食攤位等等，都有完整的防疫SOP，但不需一直拿出來嚇老百姓，政府有專業的判斷，視案情狀況去調整，不贊成下老百姓，但我們都有準備。

此外，台灣普篩費用遭疑價格太高，而衛福部長陳時中則稱台灣篩檢較準，對此，柯文哲說，普篩要找到無症狀帶原者的機率是5％，如果觀察14天還是沒發病，數據看起來感染力是很微弱的，但普篩找出感染者的策略，要怎麼用符合成本效益方式做防疫這是專業題目啦，在防疫政策上，不要政治力干擾、不要雙標，憑專業的話，「我是支持中央防疫政策。」

柯文哲也建議中央，對於有可能被接觸到的人，全部居家隔離14天，不動就不會感染，如果14天都沒有症狀，就算沒在篩檢，有症狀在感染的機率也很低，應該給可能接觸的人的放假，在家放假不要亂動，這是便宜有效的篩檢方法。

至於篩檢費用遭疑太貴，柯文哲說，費用不在醫學討論範圍內，每個政府可按照他符合效益成本的方式防疫，台灣到現在防疫很成功，還是肯定陳時中後面那群人，包括指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、疾管署長周志浩與副署長莊人祥的努力。