不爽被甩…他嗆前女友：殺死妳！「5度堵不到人」竟隨機虐殺女師

▲劉志明遭5度判死。（圖／東森新聞）

記者許宥孺、戴若涵／高雄報導

高雄一名男子劉志明因不滿同居程姓女友提分手，嗆程女「我的感情妳玩不起，要殺死妳」，酒醒後才稱「開玩笑」，事後他因找不到前女友，竟隨機持鐵鎚重擊陳姓退休女教師的頭部14下，殺害、性侵對方，甚至將陳女乳頭咬掉吐在車內。高雄高分院19日第5度將劉志明判處死刑。

判決指出，劉男2014年因為不滿程女提分手、搬離同居處無心工作，多次在飲酒後揚言，「我的感情妳玩不起，要殺死妳、妳的前夫再自殺」，但酒醒後又對程女稱不要當真，自己說的全都是胡言亂語，女友同年11月中旬搬出同居處。

劉男不甘被甩2014年11月26日、28日前往程女任職的公司找人。程女為了避開劉男只好離職，不接劉男電話、也拒絕見面，還謊稱自己已經搬家，孰料，劉男不死心28日至30日間到程女及其前夫的住處徘徊，見程女機車不在才離去。

由於程女一直避不見面，劉男心生不滿，同年12月3日他帶著預先買好的鐵鎚，再度前往程女住處堵人未果，他便騎車到附近休憩，沒想到他見到陳姓退休女教師竟起了邪念，趁著對方買完菜要打開駕駛座時，將對方敲暈搶車。

而後劉男竟在車內接連持鐵鎚重擊陳女頭部，還把手指伸進對方下體性侵，更惡劣的是，劉男竟咬掉陳女的乳頭後吐在車內，搜刮對方皮包裡的2千元現金，並將車子反鎖後逃逸。陳女則因為頭蓋骨慘遭敲碎，慘死車內。

一、二審及更一審均依強盜殺人罪判劉男死刑，褫奪公權終身，案經上訴最高法院。最高法院審理後，撤銷更一審死刑判決，改發回高雄高分院更二審。不過，日前高雄高分院判決出爐，仍依犯強盜殺人罪，累犯，判處劉男死刑，褫奪公權終身。