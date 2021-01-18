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月津港燈節10年前夕　水域景觀璀璨變身

月津港燈節10年前夕　水域景觀璀璨變身 。（圖／公關提供）

圖、文／臺南市政府文化局提供

邁入連續第10年舉辦，眾所期待、臺灣最美水岸藝術燈節「2021月津港燈節」，即將在今(110)年2月6日至3月1日登場。在此前夕，月津港及周邊水域景觀也已悄然變身，染上了一抹璀璨，準備迎接新春的國人貴客。

為延續燈節效益、建立指標藝文景點，臺南市政府文化局辦理提升月津港親水公園周邊夜間環境及配套措施，特向營建署爭取補助經費，進行「月津港水域景觀改善計畫」。計畫委由榮獲中強光電文化基金會光環境獎的沁弦國際設計有限公司規劃親水公園整體光環境，攜手都市藝術工作室搭配「月之美術館」整體規劃設計，並邀請國際知名藝術家不二良及藝術團隊有用主張，分別創作「釣魚小兔」及「鏡月－月境」兩作品，詮釋河水倒影及日夜不同效果，形成多重層次的情景，創造月港河畔新風貌。

月津港燈節10年前夕　水域景觀璀璨變身 。（圖／公關提供）

「月津港水域景觀改善計畫」全面採LED燈具，並賦予適當的防眩與時段控制，除滿足基本照明與節能需求，更優化了月津港水岸夜間光環境的品質，讓遊客除了燈節，還有更多造訪月津港的理由。由於計畫位於親水公園內，因此包含鹽水橋、興隆橋、曲橋、水月橋、自行車橋、信義路橋、水秀橋之橋樑暨周邊夜間光環境改善設計都同步處理，提供兼具設計感及藝術性之夜間照明，豐富整體夜景風貌，打造鹽水成為貨真價實的「月之美術館」。全案目前已全面完工測試。

文化局指出，本次照明計畫除將整個月津港親水公園水域內各具風格的8座人行步橋點亮，也營造更多的友善空間讓遊客可以跟著「光」走，靜靜欣賞月津港的風采。浮木平臺邊的水岸設置有與萬年曆同步設定的「時令光域」，是月津港水域夜間景觀的一大特色，在不同的時節和時間來到這裡，就會發現環境氛圍會隨著24節氣的時令有著不同的變化。步行於曲橋，除能觀賞到「有用主張」團隊量身打造的「鏡月—月境」，在例假日或特殊節慶時，橋畔的彼岸正是遠眺「浮光水岸」燈光節目展演的最佳視點。

月津港燈節10年前夕　水域景觀璀璨變身 。（圖／公關提供）

此外，沿著水岸往南走，百米長的「光廊漫步」與對岸的「釣魚小兔」是水岸公園裡的另一個亮點。行過水月橋畔的「明鏡水月」往自行車橋方向走，則隨著視野的遠與近、親和與寬闊的尺度轉換，映入眼簾的更是月津港另一種夜的靜謐與優雅。

月津港燈節10年前夕　水域景觀璀璨變身 。（圖／公關提供）

在充滿文化色彩的鹽水月津港邊，藝術家不二良作品「釣魚小兔」則是一個特殊的存在。它用當代藝術的美感與歷史美景對話，標誌著縱使環境隨著時間不斷更迭，但人文與傳統精神終將流傳下來。堅毅的釣魚小兔安穩沉著的坐落岸邊，而身後淘氣的迎賓小兔猶如你我的赤子之心，用童趣的角度重新探索這個世界。而由多次受邀荷蘭阿姆斯特丹燈節展演的有用主張所創作的「鏡月－月境」，作品發想自月亮，如同月津港的彎月狀河道，運用簡明的意象，將曲橋轉化為被月與光渲染的場域，遙相呼應月津港的歷史與文化。

整體照明獲得優化後的月津港，在光與影的輝映下多了幾分豐富的表情，處處充滿視覺的饗宴，和諧的明暗對比與水面悠悠的倒影，讓夜裡的光環境如同洋溢著優雅曼妙的協奏曲。

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