高雄3區停水通知！緊急停水16小時　共影響4.5萬戶





▲高雄3區發出停水通知。（圖／資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

台灣自來水公司18日發出高雄停水通知，高雄市三民區澄清路及正義路310巷口前一處2000mm的排氣閥接頭滲漏，致路面濕滑搶修，因此包括鳳山等區18日13時開始辦理停水搶修，共計影響4萬5千戶。

台灣自來水公司表示，高雄市三民區澄清路及正義路310巷口前2000mm-SP(鋼管)之排氣閥滲漏致路面濕滑搶修。停水時間為18日13時至19日5時。

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▲高雄3區停水 。（圖／高市府經發局提供）

停水範圍包括高雄市的鳳山區(忠孝里、忠義里、中和里、文德里、武慶里、武漢里、新強里、新武里、協和里)、苓雅區(文昌里、建軍里、正義里、衛武里、正道里、正大里、正心里、五福里、正文里、正仁里、福西里、永康里、福南里)、前鎮區(瑞誠里、瑞文里、瑞北里、瑞昌里、瑞華里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞隆里)。停水戶數約4萬5千戶，目前台水公司第七區處澄清湖廠同仁18日10時30分巡查時發現澄清路道路濕潤，疑似管線漏水，經聯絡廠商於11時緊急開挖，發現於85年埋設之2000mm-SP鋼管(SP)排氣閥稍微滲漏，為避免影響民生用水，預計18日13時開始辦理停水搶修，搶修時間預估10小時，復水時間6小時。