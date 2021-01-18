▲客家小炒全國爭霸賽結果出爐，苗栗「阿戊嫂的店」奪冠。（圖／客家委員會提供）

記者黃士原／台北報導

為宏揚客家美食文化，振興客庄產業發展，客家委員會特別舉辦第1屆「2020客家小炒全國爭霸賽」，並在台灣北、中、南、東區舉辦初賽，由全國120組參賽店家中，選出32間優勝店家進入總決賽，16日於臺北市花博公園舉行的總決賽，最後由苗栗「阿戊嫂的店」奪下總冠軍。

客委會主委楊長鎮表示，客委會首次舉辦「2020客家小炒全國爭霸賽」是因為去年新冠病毒疫情嚴重衝擊國內民生產業，而客庄餐廳更是首當其衝，以新竹竹東一間向來高朋滿座，可接待上百桌次的餐廳為例，卻因為疫情的關係，面臨倒閉危機，因此，客委會希望透過舉辦大型料理賽事，全面刺激客庄觀光餐飲業，吸引大家到訪客庄觀光，活絡當地經濟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲32間優勝店家進入總決賽，16日於臺北市花博公園舉行的總決賽，最後由苗栗「阿戊嫂的店」奪下總冠軍。（圖／客家委員會提供）

客委會表示，本屆全國總冠軍「餐廳獎」由苗栗三灣「阿戊嫂的店」奪冠；另由現場民眾擔任素人評審分數占50%+專業評審評分占50%，選出最具代表性「在地風味人氣獎」由桃園大溪「綠灣創藝餐館」拔得頭籌。

得獎名單：

冠軍：阿戊嫂的店(苗栗縣三灣鄉)

亞軍：鴻金食堂(新竹市東區)

季軍：徐家庭園食堂無菜單料理(屏東縣麟洛鄉)

優等：竹軒複合式餐廳 (屏東縣內埔鄉)

優等：御饌臻品(臺中市西屯區)

優等：東勢牛稼莊(臺中市東勢區)

優等：尊煌中式餐館(新竹縣竹北市)

優等：內灣戲院人文客家餐廳(新竹縣橫山鄉)

在地人氣獎：綠灣創藝餐館(桃園市大溪區)