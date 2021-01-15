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蔡英文推特催生奈良美智台灣特展　「月光小姐」3/12首度亮相

▲▼奈良美智特展首度來台！（圖／中華文化總會提供）

▲奈良美智特展首度來台！（圖／中華文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

奈良美智去年在推特「感謝台灣」，為此總統蔡英文也熱絡回應，搭起了友誼橋樑，促成特展來台契機！文化總會歷經10個月的聯繫與溝通，力邀日本當代藝術家奈良美智來台，舉辦在台灣的首次特展，將於今年3月12日至6月20日於關渡美術館展出，其中新作「月光小姐（Miss Moonlight）」也是首度在海外亮相。

「月光小姐（Miss Moonlight）」為奈良美智甫於2020年在東京森美術館展覽的新作，此次為首度在海外展出，為向經典致敬，文總在今（15）日於《FOUNTAIN新活水》1月號，獨家釋出以「月光小姐」為主視覺的宣傳卡片，搶先曝光展覽資訊，讓喜愛奈良美智的粉絲們能一睹為快。

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▲▼奈良美智特展首度來台！（圖／中華文化總會提供）

▲文總在《FOUNTAIN新活水》1月號，獨家釋出以「月光小姐」為主視覺的宣傳卡片，搶先曝光展覽資訊。（圖／中華文化總會提供）

舉辦此特展的重要契機，源自於去年4月奈良美智在推特上表達對台灣捐贈口罩的感謝，為此蔡英文總統也在社群予以回應，在互動熱絡後，搭起台灣與奈良美智的友好橋梁，為來台策展埋下伏筆，加上今年正好是311大地震10週年，日本台灣交流協會也希望將「奈良美智特展」納入日台友情系列活動，經奈良美智同意後，便攜手文總積極協助並籌辦相關事宜，也期望讓台日間的情誼更別具意義。

奈良美智是日本最具影響力的當代藝術家，近年創作聚焦在作品角色寧靜的精神意象，並延續了每個人心中孩童般的純真與身體性，喚起觀眾心靈深處穿梭於社會現實與想像世界的感性。

文總表示，能在311的10週年之際，首度在台灣舉辦特展，更加展現台日之間深厚的情誼，也看出奈良美智對於世界關懷的用心之深、堅持之力。

展覽由中華文化總會、Yoshitomo Nara Foundation ( Japan General Incorporated Foundation ) 、關渡美術館主辦，日本台灣交流協會台北事務所及INCEPTION啟藝協力籌劃，未來不排除持續規劃巡迴至台灣各地，如高雄、台南等，邀請更多台灣朋友進入奈良的藝術世界。

首波展覽資訊卡片，將附於2021年1月15日出刊的《FOUNTAIN新活水》雜誌第21期中。詳細展覽資訊與活動消息，可持續關注文總官網與該特展的官方粉絲頁。

▲▼總統蔡英文祝賀日本藝術家奈良美智生日快樂，並且邀請他明年到台灣過生日。（圖／蔡英文推特）

▲總統蔡英文也曾透過推特祝賀日本藝術家奈良美智生日快樂，並邀請她來台灣過生日。（圖／取自蔡英文推特）

《 奈良美智特展（YOSHITOMO NARA） 》

展覽時間｜2021年3月12日至6月20日
展覽地點｜臺北藝術大學關渡美術館2F
主辦單位｜中華文化總會、Yoshitomo Nara Foundation(Japan General Incorporated Foundation) 、國立臺北藝術大學關渡美術館
協辦單位｜日本台灣交流協會台北事務所、INCEPTION啟藝

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