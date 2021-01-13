劈26女官二代「花名冊」曝！超正女主管懷孕染性病　女刑警也淪陷

圖、文／鏡週刊

在美商高通公司擔任高級工程師的男子陳翰洋，遭台、美多名女子指控隱瞞已婚身分、四處騙砲，身兼滑雪教練的他，還把滑雪團當成後宮，與近10名女團員大搞婚外情，甚至逼人墮胎，包括台灣刑事局女警官、美國蘋果公司女工程師都受害。

▲在外商公司擔任主管的Ｋ小姐（左），為了陳翰洋（右）墮胎，身心俱疲。（圖／鏡週刊提供，下同）

Ｋ小姐起初根本無法置信，還懷疑是Ｇ小姐想破壞她與陳翰洋的感情，因為她深信陳的眼中只有她一個女人，絕不可能劈腿偷吃，更不可能是有老婆、小孩的人夫。

直到看完證據，Ｋ小姐才意識到自己是小三。Ｋ小姐告訴本刊，她與陳翰洋從2018年交往，她還答應陳的求婚，挑了鑽戒、婚紗，不過，只要說到見父母，陳就會搬出各種理由拖延。

後來，Ｋ小姐發現懷孕，開心地拍下寶寶的超音波照片傳給陳，他卻只回：「還好嗎？我今天精神好差。」之後聯繫頻率大幅降低。最終Ｋ小姐在陳的強烈要求下墮胎，而在醫療過程還被檢查出感染一種以上的性病。

為此，Ｋ小姐質問陳翰洋，不料陳卻當場失控暴怒，還反批Ｋ不應該質疑他，甚至取消2人婚約。Ｋ小姐告訴本刊，陳有次來住處找她，哭著說他對不起小孩，之後說想回家「沉澱情緒」，要Ｋ小姐用APP幫他叫車，後來她從APP定位紀錄發現，陳根本沒回家，而是去了信義區某間高檔飯店。事後經比對，才知他與在附近服務的刑事局女警官Ｐ小姐幽會。

P警官告訴G小姐，她是因為到美國滑雪，認識擔任滑雪教練的陳翰洋，陳對她展開熱烈追求，兩人在2019年開始交往，「我不知道他有婚姻，還有小孩，我想先吸一口氣！」看完G小姐傳給她的照片及證據後，P警官發現，原來滑雪團裡面還有其他多名女子，都是陳翰洋偷吃、騙砲的對象。

同樣因滑雪認識陳的M小姐告訴本刊，她在美國擔任醫事人員，2019年2月參加科羅拉多州滑雪團認識陳，陳對她展開積極追求，當時她還直接問陳：「你有固定交往的對象嗎？」陳斬釘截鐵地否認，兩人才開始交往。

之後，陳每天都會打2、3個小時的電話跟M小姐聊天，一起去滑雪時陳也會向其他人介紹M小姐是他女友，沒想到不久後陳卻找理由故意發脾氣，最後消失，M小姐覺得奇怪，詢問其他雪友，才知道他根本就有老婆、小孩。

M小姐發現被騙後，直接嗆陳：「你怎麼這麼渣？」但陳卻不認，還再三強調：「婚後意亂情迷，就只有跟妳這麼一次！」M小姐痛批，陳根本就是雙面人，常在她面前指責朋友背著老婆偷吃、沉溺酒店，強調自己潔身自愛，不料他才是最令人作嘔的一個。

陳在美國華人滑雪界被稱為「TIM大神」，因為他有滑雪教練資格，經常組團帶著台、美華人在美國滑雪，更把滑雪團當成「後宮」，與近十名女雪友大搞婚外情。Q小姐說，她是去年4月和陳翰洋交往，後來有雪友看不下去提醒她，她才主動結束這段關係。為了確認陳是否真的四處騙砲，Q小姐在交友軟體註冊新帳號，不久陳果然向她約砲，還傳了不少性愛照給她，說希望能跟她「來一下」，讓她對陳徹底死心。



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