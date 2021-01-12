　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

天下民調／蔡英文滿意度48.4％破紀錄　蘇揆則因萊豬「死亡交叉」

▲蔡英文、蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

在全球受到新冠肺炎肆虐之際，台灣2020年的防疫及經濟表現受到國際肯定。《天下雜誌》12日發布「2021國情調查」，發現民眾對於總統蔡英文過去一年表現滿意度達48.4％，創下新高；相較之下，行政院長蘇貞昌疑因萊豬進口議題，滿意度低於不滿意度，出現「死亡交叉」。

根據《天下雜誌》「2021國情調查」，國人對國家未來發展樂觀者高達48.9％，創下2002年以來新高。蔡英文表現度維持在2020年的高點，有48.4％民眾表示滿意，高於不滿意者46.8％，該結果不但在領導人連任期間少見，也打破前總統馬英九、陳水扁的紀錄。

不過，民眾對政府施政的不安和不滿，則具體反映在對政策的支持度。其中，對於蘇貞昌上任後的表現，滿意度從2020年45.7％降為42％，不滿意度則為53.2％，呈現「死亡交叉」。

《天下雜誌》指出開放美國萊豬進口政策處理不當或許是近因，有高達6成5的人贊成、或有點贊成開放與否需交付公投決定。

「2021國情調查」為《天下雜誌》調查中心與台灣大學政治學系教授張佑宗研究團隊合作，於2020年12月3日至12月6日同時進行市話與手機網路問卷民意訪問；調查對象為居住在台閩地區年滿20歲以上的居民。

市話調查方法是以台灣住宅電話號碼簿為母體，採分層比例隨機抽樣法，並進行末兩碼隨機替代，成功訪問1075位年滿20歲以上之台閩地區民眾；手機網路問卷調查方法，則以張佑宗所主持「動態民意調查計劃」的參與民眾為母體，採分層比例隨機抽樣法，抽出1680位受訪者進行問卷調查，總共回收1125份有效問卷。

整體有效問卷共2200份，在信心水準為95％的情況下，抽樣誤差在正負2個百分點之內。所有資料依性別、年齡、教育程度及居住地區進行樣本代表性檢定，並加權進行事後調整。

ET快訊
「酸辣湯」台語怎讀？　內行人給正解...網全傻了
防院內感染6措施管制　醫憂「最怕1件事」
寒流吃鍋超爽！塑膠湯匙「編號有玄機」　這數字千萬別用
黃曉明髮際線後移「禿到發亮」！　路人全嚇傻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／台美交往限制取消！鄭照新：「延續性」仍要重視

蔡英文出席新北黨公職座談：民進黨2022選好！2024要繼續執政

天下民調／蔡英文滿意度48.4％破紀錄　蘇揆則因萊豬「死亡交叉」

8成台灣人期盼加入聯合國！　游盈隆曝關鍵：看蔡總統怎麼打球

美駐聯大使明訪台　國防部證實「3架運8共機」今侵擾我西南空域

醫院進出沒登記沒詢問　北市議員質疑防疫已鬆懈

醫師染疫桃市府尾牙取消　新北：12月已下令各局處全面暫緩

北部2醫護染疫　朱立倫籲「別恐慌」：指揮中心會穩健處理

醫護情侶確診遭網友謾罵　賴品妤：羞辱染疫醫護到底是什麼心態？

準備好了！王浩宇罷免案16日登場　李進勇視察選務工作

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

吳宗憲讓辛龍「在自己世界沉澱一下」　求大家放過：我到底還要扛多少

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

50歲光良炸出「6塊腹肌」在家自己練　慶功宴再脫...女生忍不住摸下去！！

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

影／台美交往限制取消！鄭照新：「延續性」仍要重視

蔡英文出席新北黨公職座談：民進黨2022選好！2024要繼續執政

天下民調／蔡英文滿意度48.4％破紀錄　蘇揆則因萊豬「死亡交叉」

8成台灣人期盼加入聯合國！　游盈隆曝關鍵：看蔡總統怎麼打球

美駐聯大使明訪台　國防部證實「3架運8共機」今侵擾我西南空域

醫院進出沒登記沒詢問　北市議員質疑防疫已鬆懈

醫師染疫桃市府尾牙取消　新北：12月已下令各局處全面暫緩

北部2醫護染疫　朱立倫籲「別恐慌」：指揮中心會穩健處理

醫護情侶確診遭網友謾罵　賴品妤：羞辱染疫醫護到底是什麼心態？

準備好了！王浩宇罷免案16日登場　李進勇視察選務工作

「起家厝」標脫！　開發金：提高資金運用效能

影／台美交往限制取消！鄭照新：「延續性」仍要重視

工人墜落北檢車道不治　「司法新廈」拉皮3個月傳工安意外

《復仇者聯盟》會有第5部？　漫威總裁鬆口解答…影迷全嗨了

小坪數市場...「硬要隔3房」！使用空間超壓迫　專家曝格局地雷

張良澤藏品這裡也能找到！臺文館館長首度回應：產權應先釐清

ØZI重金屬魂被打開嗨喊：爽！　求師血肉果汁機「激烈吼腔」

蔡英文出席新北黨公職座談：民進黨2022選好！2024要繼續執政

一秒到日本青山！三宅一生旗下男裝新店曝光　「鮮艷皺褶」療癒身心

普生：新冠肺炎抗體試劑　獲衛福部專案製造許可

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

政治熱門新聞

返還兩蔣時期遭沒收財產　蔣萬安提案還受害者公道

賴品妤：羞辱染疫醫護到底是什麼心態？

蔡英文親筆紙條保「護國神山」台積電

下一個行政院長是他？　蔡英文底下最得寵的官員

拜登內定CIA局長曾訪台　當面祝賀蔡英文

北部醫院醫護染疫　侯友宜：新北週五將擴充428間防疫旅館

林飛帆接棒林智堅？　劉康彥：別再綁架新竹人了

北部醫院爆發2本土感染　議員質疑有醫院已放鬆

北部醫院醫護確診本土+2　柯文哲提「SARS經驗」：對國家保持信心

曾見美「卸任」大使！民進黨FB轟馬英九

蔣萬安提案「返還兩蔣沒收財產」　心內話曝光

北部醫院傳醫師染疫撤病人？國內疫情現破洞？

女消防員舉牌找乾爹　王婉諭：貶低女性自主權

蘇貞昌同意暫緩「數位身分證」　資安無虞再推動

更多熱門

相關新聞

台聯保住了護國神山？

台聯保住了護國神山？

前立委黃適卓昨天在臉書公布了一張2002年的字條，聲稱這張字條擋住了台灣半導體廠赴中國設廠的呼聲、拖住了台積電赴中設廠的進度，才有今天的「護國神山」。但這張紙條真的是扁政府確定開放與否關鍵嗎？

8成台灣人期盼加入聯合國！游盈隆曝關鍵

8成台灣人期盼加入聯合國！游盈隆曝關鍵

最短命六都警局長？劉柏良：還沒有接到派令

最短命六都警局長？劉柏良：還沒有接到派令

北部2醫護染疫　蔡英文提「三個一定」：把自己照顧好是最好後盾

北部2醫護染疫　蔡英文提「三個一定」：把自己照顧好是最好後盾

蘇貞昌籲「少點責難」：團結才能守住台灣

蘇貞昌籲「少點責難」：團結才能守住台灣

關鍵字：

蔡英文蘇貞昌民調天下雜誌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北部某醫院疑爆群聚！醫護一採出爐

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

桃園IKEA「暫停營業一天」　大江購物中心也關門！

即／北部醫院爆醫護染疫！　「病人陸續撤出」

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

吳宗憲曝二女兒電梯坦白「我成為女人了」激動噴淚

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

醫與女友雙染疫！陳時中曝「2個地方未戴口罩」

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面