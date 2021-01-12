天下民調／蔡英文滿意度48.4％破紀錄　蘇揆則因萊豬「死亡交叉」

▲蔡英文、蘇貞昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／台北報導

在全球受到新冠肺炎肆虐之際，台灣2020年的防疫及經濟表現受到國際肯定。《天下雜誌》12日發布「2021國情調查」，發現民眾對於總統蔡英文過去一年表現滿意度達48.4％，創下新高；相較之下，行政院長蘇貞昌疑因萊豬進口議題，滿意度低於不滿意度，出現「死亡交叉」。

根據《天下雜誌》「2021國情調查」，國人對國家未來發展樂觀者高達48.9％，創下2002年以來新高。蔡英文表現度維持在2020年的高點，有48.4％民眾表示滿意，高於不滿意者46.8％，該結果不但在領導人連任期間少見，也打破前總統馬英九、陳水扁的紀錄。

不過，民眾對政府施政的不安和不滿，則具體反映在對政策的支持度。其中，對於蘇貞昌上任後的表現，滿意度從2020年45.7％降為42％，不滿意度則為53.2％，呈現「死亡交叉」。

《天下雜誌》指出開放美國萊豬進口政策處理不當或許是近因，有高達6成5的人贊成、或有點贊成開放與否需交付公投決定。

「2021國情調查」為《天下雜誌》調查中心與台灣大學政治學系教授張佑宗研究團隊合作，於2020年12月3日至12月6日同時進行市話與手機網路問卷民意訪問；調查對象為居住在台閩地區年滿20歲以上的居民。

市話調查方法是以台灣住宅電話號碼簿為母體，採分層比例隨機抽樣法，並進行末兩碼隨機替代，成功訪問1075位年滿20歲以上之台閩地區民眾；手機網路問卷調查方法，則以張佑宗所主持「動態民意調查計劃」的參與民眾為母體，採分層比例隨機抽樣法，抽出1680位受訪者進行問卷調查，總共回收1125份有效問卷。

整體有效問卷共2200份，在信心水準為95％的情況下，抽樣誤差在正負2個百分點之內。所有資料依性別、年齡、教育程度及居住地區進行樣本代表性檢定，並加權進行事後調整。