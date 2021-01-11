全國僅3000名額　桃園12日起受理役男服一般資格替代役申請

▲桃園市政府兵役科受理役男服一般資格替代役申請。(圖／兵役科提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府民政局11日指出，2021年上半年役男申請服一般替代役甄選作業，自12日9時開跑，預計至5月31日17時截止，錄取員額全國預計為3,000名，倘申請人數額滿時，內政部將提前公告結束。

市府民政局提醒1994年次至2003年次出生且尚未接獲徵集令之役男，如有申請意願請儘早至內政部役政署「一般替代役申請作業資訊系統」登錄申請，並依申請時間先後順序徵集，早申請早入營，不再辦理抽籤，入營日期為3月11日、4月15日、5月13日及6月24日，相關作業規定可參閱內政部役政署公告。

依內政部公告，1994年次至2003年次出生尚未履行兵役義務之役男，倘未具以下限制要件，即可提出申請服「一般資格」替代役，國內服勤役期為6個月，國外服勤為10個月：

1.1994年次以後出生經判定替代役體位或曾受常備兵役軍事訓練者。

2. 役男有緩徵或延期徵集等事故者(役男切結緩徵原因或延期徵集事故能於2021年6月30日前消滅，得提出申請)。

3. 役男須無各類(役)別機關所定因犯罪於法院審理中或經判決有罪確定限制服替代役類(役)別條件者；但少年犯罪、過失犯或受緩刑之宣告而未經撤銷者，不在此限。

桃園市政府民政局對市內役男入營前至入營後始終保持關懷，竭誠服務，設立役男安心入營服務專線：「03-3358560」，役男如有相關疑問可撥打本市役男安心入營服務專線，向桃園市民政局兵役科洽詢。

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