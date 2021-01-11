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維尼粉絲必收藏！5款生活周邊超療癒　小7全新預購、集點送一次看

▲▼7-ELEVEN推出小熊維尼生活周邊、迪士尼3C周邊預購。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN推出小熊維尼生活周邊、迪士尼3C周邊預購。（圖／統一超商提供）

記者林育綾／綜合報導

小熊維尼粉絲必收藏！7-ELEVEN將於1月13日起推出全新生活周邊系列商品ibon預購活動，5款新品包括床邊櫃、積木收納箱、造型衣架、圍裙、門簾，全都萌翻天，同步也推出2款維尼造型迷尼隨身吸塵器、藍牙喇叭、米奇無線藍牙耳機；另也祭出Cristal d’Arques法國水晶杯集點送。

▲▼7-ELEVEN推出小熊維尼生活周邊、迪士尼3C周邊預購。（圖／統一超商提供）

▲▼5款新品包括床邊櫃、積木收納箱、造型衣架、圍裙、門簾，全都萌翻天。（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN推出小熊維尼生活周邊、迪士尼3C周邊預購。（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN推出小熊維尼生活周邊、迪士尼3C周邊預購。（圖／統一超商提供）

▲▼5款新品包括床邊櫃、積木收納箱、造型衣架、圍裙、門簾，全都萌翻天。（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN推出小熊維尼生活周邊、迪士尼3C周邊預購。（圖／統一超商提供）

此次 Cristal d’Arques法國水晶杯為法國製作原裝進口，採用無鉛水晶玻璃，共推出紅酒杯、白酒杯、香檳杯、威士忌杯、冷飲杯5款杯型，只要6點+119至199元即可換購一款2入組，不用千元即可整套蒐集，1月13日下午15點起開放限量預購。

▲▼7-ELEVEN推出Cristal d’Arques法國水晶杯集點送。（圖／統一超商提供）

▲7-ELEVEN推出Cristal d’Arques法國水晶杯集點送。（圖／統一超商提供）

而小熊維尼生活周邊系列商品、迪士尼3C周邊預購新品，將在1月13日上午11點於ibon機台開始預購，每筆訂單每款限預購一組，售完為止。

▲▼7-ELEVEN推出小熊維尼生活周邊、迪士尼3C周邊預購。（圖／統一超商提供）

▲小熊維尼桌上吸塵器。（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN推出小熊維尼生活周邊、迪士尼3C周邊預購。（圖／統一超商提供）

▲▼同步推出迪士尼3C周邊預購。（圖／統一超商提供）

▲▼7-ELEVEN推出小熊維尼生活周邊、迪士尼3C周邊預購。（圖／統一超商提供）

另全家便利商店近來也推出韓國超夯「KAKAO FRIENDS」集點換購，以冬季最溫暖陪伴為主題，推出多款毛茸茸的可愛商品，有側背包、筆袋等小物，還有超巨的萊恩、桃子娃娃，通通療癒到不行，即日起至2021年1月26日限時開換。

而全聯福利中心自即日起至3/25也推出全新一檔集點換購，首度集結人氣家電「九陽」與 「LINE FRIENDS」共推出6款廚電，帶給小資族、職業婦女療癒小確幸。

▲全聯全新一檔集點換購，首度集結「九陽」與 「LINE FRIENDS」推出超萌廚電。（圖／記者林育綾攝）

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