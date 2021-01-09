稱國藥疫苗「世界上最不安全」　陸專家刪文道歉：說明書錯了！

▲科學與疫苗醫生陶黎納。（圖／翻攝自微博）

記者劉亭／綜合報導

原上海市疾控中心免疫規劃科主管醫師陶黎納先前指出，大陸國藥集團(Sinopharm)疫苗副作用高達73種，可能成為「全球最不安全的」，馬上遭到質疑批評，他雖然刪掉文章仍被備份攻擊。他在7號拍片道歉，澄清疫苗很安全，自己是被境外媒體歪曲利用。

陶黎納在微博發文表示，「我反覆強調，中國的滅活疫苗在安全性和冷鏈適應性上，相比外國的mRNA疫苗有明顯優勢，不良反應率低一個數量級」，自己在去年12月26日在上海接種了北京生物的新冠疫苗第1劑後，沒有任何不適，連預期的局部酸痛都沒有。

▲說明書上列了許多不良反應。（圖／翻攝自微博）

「該疫苗用於上市的說明書電子版中，竟然例舉了73種不良反應。」陶黎納指出，其中不少嚴重反應是人類200年疫苗應用史上從未提及的，比如味覺喪失、高血壓、尿失禁等，「如果這些不良反應真實存在，那這款疫苗的安全性堪憂。我知道，那一定是說明書搞錯了」。

陶黎納聲稱，擔心不嚴謹、不科學說明書隨疫苗上市後，變成白紙黑字說不清，才用反諷的語氣寫了一篇諷刺說明書的文章《國藥的滅活COVID-19疫苗恐成為全球最不安全的疫苗》，結果被境外媒體歪曲利用，「我為自己不謹慎的行為向廣大網友和全國人民道歉，並對境外媒體這種惡毒做法表示鄙視」。

文末，陶黎納澄清，所有滅活新冠疫苗都很安全，不良反應只是mRNA疫苗的零頭，但說明書的不嚴謹不科學，會讓公眾懷疑其安全性，進而阻礙全民接種活動；他也將在9日去接種第2劑北生生物的新冠疫苗，以實際行動粉碎滅活疫苗不安全的誤會。