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拜登：川普不來就職典禮是好事　「他在世界上丟盡美國的臉」

▲▼拜登對台政策預計將延續川普路線，但會以低調態度執行。（圖／路透）

▲拜登認為，川普不出席就職典禮是好事，他在世界上丟盡美國的臉，但歡迎副總統彭斯出席。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電

美國總統川普今天透過推特宣布，他不會出席總統當選人拜登20日的就職典禮。拜登今天回應表示，川普不來是件好事，他在世界上丟盡美國的臉，但歡迎副總統彭斯出席。

總統當選人拜登（Joe Biden）20日將於華府宣誓就職，成為美國第46位總統。但川普今天上午推文表示，他不會出席就職典禮，引發不少討論。

按照美國長年慣例，即便屬不同黨派，卸任總統多會出席繼任總統的就職典禮，以顯示政權和平轉移。若川普不出席，他將是美國史上第4位拒絕參加繼任者就職的卸任總統；前一位是1869年卸任的前總統約翰遜（Andrew Johnson）。

拜登今天談到此事時表示，這是他與川普少數看法一致的事，「他不來是件好事」。拜登說，川普比他想得還要更糟糕，他在世界上丟盡美國的臉，不配擔任總統。

但拜登指出，他歡迎副總統彭斯（Mike Pence）出席他的就職典禮，能夠盡量按照過去政權交接慣例做事有其重要性，「若（彭斯）能來我們會感到很榮幸」。

彭斯近日許多動作都被視為試圖與川普切割。美國國會6日對大選結果進行認證，事前川普多次向身兼參議院議長、負責主持認證程序的彭斯喊話，希望他能推翻選舉結果，但遭彭斯以他無權這麼做婉拒。

此外，大批川普支持者6日闖入國會大廈並大肆破壞，試圖阻止國會認證拜登勝選，彭斯當天就推文強烈譴責川粉暴力行為。

 
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