加碼補助再一波！屏縣牛年換台電動機車就趁現在

▲屏東縣政府今年持續對淘汰1~4期機車並購買電動機車提供加碼補助。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為了加速淘汰老舊機車、鼓勵民眾使用低污染電動機車，屏東縣政府今年持續對淘汰1~4期機車並購買電動機車提供加碼補助，目前縣內電動機車設籍數達1萬5468輛，高居非六都全國排名第一，有意汰換民眾要把握機會。

環保局表示，為了創造更優質的生活環境，提供越來越好的空氣品質，縣府今年持續針對汰換1~4期機車購買電動機車，比照2020年補助額度，提供最高5000元的加碼補助獎勵，屬於偏鄉、離島區域或是弱勢的民眾，更加碼到1萬3000元。

環保局表示，若一般民眾符合補助條件，最高可領到1萬5,000元補助（環保署補助3000元+縣府加碼5000元+工業局補助7000元），而設籍三地門、霧臺、瑪家、泰武、來義、春日、獅子、牡丹、滿州及琉球者及符合中低收入戶條件民眾最高可領到2萬3000元（環保署補助3000元+縣府加碼1萬3000元+工業局補助7000元）。

另琉球鄉公所再另外提供琉球鄉民眾，配合辦理汰換老舊的二行程機車換購電動機車最高1萬8000元的補助獎勵，琉球鄉籍的民眾最高可以領到4萬1000元補助。

有關110年度1~4期燃油機車換購低污染車輛的優惠補助資訊，可查詢屏東縣政府環保局網站或或撥打08-7352068洽詢。

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