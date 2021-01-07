總統府春聯「牛轉乾坤」曝光　今年福袋可掃QR code看AR動畫

▲總統府公布110年春聯「牛轉乾坤」。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統府7日下午舉行「110年春聯、紅包袋及福袋公布記者會」，今年春聯是由年輕書法家王意淳執筆寫下「牛轉乾坤」4字；而紅包袋則由曾入選德國紅點設計獎的田修銓設計。特別的是，這次福袋還有QR Code設計，掃過條碼可以看到20秒有總統蔡英文、副總統賴清德，以及小水牛的AR動畫。

總統府發言人Kolas Yotaka表示，今年總統府春聯印製25萬張，從8日開始開放民眾索取，而「牛轉乾坤」4字由年輕書法家王意淳執筆，祈福國人團結抗議，度過難關。

Kolas說，王意淳是國立台灣藝術大學書畫藝術學系碩士，曾獲得明宗獎全國書法篆刻暨印鈕比賽書法類首獎、全國美術展水墨類金牌獎及南瀛獎書法篆刻類佳作等獎項的肯定。

至於紅包袋，Kolas表示，紅包袋上有金色幾何圖形設計的三隻牛，是希望收到紅包的人，可以感受到總統府的溫暖。這次共印製18萬5000份，每包有6個紅包，也是從8日開始開放民眾索取，一直開放至2月9日。

▼總統府公布110年春聯「牛轉乾坤」。（圖／記者陶本和攝）



而紅包袋的設計部分，是由田修銓操刀，他畢業於台灣科技大學工商業設計系，曾入選德國紅點設計獎─視覺傳達類、金點設計獎，並獲新一代設計獎平面類金獎、澳門雙年展銀奬、Shopping Design Best 100最佳設計團隊、 2019台灣創意力─年度風格創意人物等獎項肯定。

在福袋方面，Kolas說，這次也是以水牛作為主視覺，裡面有一塊錢，意味「一元復始、萬象更新」的精神，既然今年是扭轉乾坤，也有錢滾錢討喜氣的味道，共印製33萬份。

Kolas強調，特別的是，這次福袋的背後有個QR Code，可展示有濾鏡效果的科技象徵，掃過條碼後，可以透過行動裝置看到20秒，有總統蔡英文、副總統賴清德，以小水牛的AR動畫。

▼總統府發言人Kolas Yotaka，公布今年總統府春聯。（圖／記者陶本和攝）

