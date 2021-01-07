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美駐聯大使曾發「台灣黑熊」同框照：聯合國沒台灣是「欺騙世界」

▲▼美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)。（圖／路透社）

▲美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)。（圖／路透社）

記者陶本和／台北報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間7日凌晨宣布，美國駐聯大使克拉夫特（Kelly Craft）將訪問台灣。事實上，克拉夫特長期秉持「挺台」立場，過去曾跟「台灣黑熊」玩偶一起入鏡，也曾跟駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章在紐約共進午餐的照片被釋出，顯見她與台灣關係密切。

克拉夫特在去年9月29日，參加台灣、美國與日本合辦的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）視訊工作坊時就曾表示，世界需要台灣充分參與聯合國體系，特別是影響公共衛生與經濟發展的事務，沒有台灣充分參與的聯合國是「欺騙世界」。

隨後克拉夫特也在推特上發文，並且附上一張從紐約視訊的畫面，且被網友發現，她的背後有一隻「台灣黑熊」布偶；總統蔡英文跟駐美代表蕭美琴也都轉貼此文，除了表達感謝之外，蕭美琴還說，「我愛背景那隻台灣黑熊。」

除此之外，美國媒體去年也曾揭露一張照片，是克拉夫特與駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章共進午餐的照片，顯見克拉夫特過去與台灣關係就很緊密。

▲美國駐聯合國大使克拉福特（Kelly Craft）貼文挺台，背後有彩蛋。（圖／翻攝Twitter@USAmbUN）

▲美國駐聯合國大使Kelly Craft貼文挺台，背後有彩蛋。（圖／翻攝Twitter@USAmbUN）

▼ 美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）曾與駐紐約台北經濟文化辦事處李光章，在紐約曼哈頓共進午餐。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）16日與駐紐約台北經濟文化辦事處李光章，在紐約曼哈頓共進午餐。（圖／達志影像／美聯社）

 
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