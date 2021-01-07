桃園套房藏外國妹...壞1次收2千！她脫光準備服務　下秒慘遭推開

▲莊男媒介女子與不特定男客性交易，被依法判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子莊姓男子日前在桃園某套房內，媒介、容留一名外國籍女子，在該房內與不特定男客從事全套性交易，自己則從中抽取傭金，以此方式獲得不法獲利。對此，桃園地院審理後，依法判其4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，莊男基於意圖使成年女子與他人為性交行為，而媒介、容留以營利之犯意，租用桃園某間套房，並讓外國籍女子在該房內，以每次全套性交易2千元之價格，與不特定男客從事性交易行為。此外，每次性交易過後，莊男會從中抽取500元傭金，其餘1500元則歸小姐所有。

詭異的營業方式引起警方懷疑，因此喬裝成男客到該處假意要消費，而等到小姐將全身衣服脫光，準備為警察服務時，警方則立即表明身分，並當場將其查獲。對此，莊男於警詢、偵查時均對案情坦承不諱，且又有現場照片可以佐證，因此本案事證明確，其犯行堪以認定。

對此，法官認為，莊男將女性之身體當作交易籌碼，並藉此牟利，助長色情風氣，有害社會善良風俗，所為實不足取，惟念其犯案後坦承犯行，態度尚可，考量其犯罪動機、智識程度、家庭經濟狀況等後，依犯圖利容留性交罪，累犯，處以有期徒刑4月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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