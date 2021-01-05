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最美音響SoundSticks 4開箱！　純白設計超吸睛

▲Harman Kardon SoundSticks 4 純白設計超吸睛。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Harman Kardon SoundSticks 4 純白設計超吸睛。（圖／公關提供）

記者陳俐穎／台北報導

又到歲末年終，是時間可以好好犒賞自己，提升視聽設備，但許多音響廠牌的外觀總是深色或黑色，而近期音響大廠Harman Kardon 最近新推出 SoundSticks 4 藍牙喇叭系統，卻走個完全不同的路線，純白色的外觀，加上透明的外殼，擺在臥室就像個裝飾品。

▲Harman Kardon SoundSticks 4 純白設計超吸睛。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Harman Kardon SoundSticks 4 包裝外觀。（圖／記者陳俐穎攝）

SoundSticks 4的整體色彩為白色，外殼覆蓋一層透明玻璃，設計具有現代感，流利簡約的造型，無論出現在家裡哪個角落都不突兀。

在實際的功能上，SoundSticks 4具有藍牙4.2，雖然布是最新版本的藍牙系統，但在連接上仍穩定，讓用戶可以透過手機撥放喜歡的音樂，也支援有線連接的方式，使用更多元。而在機體面板上也能調節音量大小。

除了外觀之外， SoundSticks 4 的「實力」也不容小覷，兩顆高音衛星喇叭搭配全新升級的低音單體，提供極具震撼力的 100W 低音輸出，搭配各自具備四個驅動器的兩個衛星喇叭，更提供聆聽者同樣清晰動感的聲音呈現。

▲Harman Kardon SoundSticks 4 純白設計超吸睛。（圖／記者陳俐穎攝）

▲Harman Kardon SoundSticks 4 純白設計超吸睛。（圖／記者陳俐穎攝）

實際開箱測試，中央的白色圓盤區域，會閃爍藍色的光，隨著音樂一起舞動，SoundSticks 4體積雖小，但在搖滾樂的重低音表現上也十分亮眼，可以聽出沉穩的Bass聲，而在人聲表現上也十分清晰清楚，適合對外觀與音質都有要求的消費者，目前銀河白為台灣首發款 ，官方定價為12,990 元，

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