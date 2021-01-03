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網購女常客遭「幽靈包裹」詐騙　貨在超商了…開箱竟是情趣潤滑油

▲▼女子收詐騙「幽靈包裹」 打開竟是情趣潤滑油。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲女子收取貨付款包裹竟是詐騙，打開驚見「情趣潤滑油」苦笑。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者趙蔡州、邱中岳／新北報導

年末購物節熱潮才剛結束，就傳出有許多詐騙事件發生。新北市一名平時有網購習慣的林姓女子日前收到簡訊，通知商品已經送到超商可以取貨，她沒有多想就到超商以現金付款取貨，結果回家拆開包裹後，才發現內容物竟是情趣潤滑油，讓她一邊懊惱一邊報警並尋求退貨。

警政署刑事警察局表示，林女去年12月5日收到簡訊，內容為「商品到店通知：物流編號*****，已經送達**門市，請攜證件前往取貨，謝謝」，由於她平常就有網購習慣，沒有多想就到超商取貨，出示證件並付款1620元，取貨回家打開商品包裹後，才發現內容物是情趣潤滑油，讓她又好氣又好笑，趕緊報警協助退貨。

刑事警察局統計，類似林女碰上的「幽靈包裹」詐騙，從2020年1月截至12月27日為止，總共有73人受騙上當。另外「解除分期付款(ATM)」則是最多人受騙的詐騙手法，詐騙集團假借退款、刷卡有誤等名義，要求不知情的民眾到ATM接受指示操作，騙取錢財或騙取帳號以收取他人遭詐騙之款項。

▲▼網購包裹。（圖／CFP）

▲刑事警察局2020年受理的「幽靈包裹」詐騙案就有73件。（圖／CFP）

警方指出，部分網站資安防護措施不足，遭駭客攻擊入侵系統竊取訂單個資後，再以竊取的民眾個資實施詐騙；刑事警察局除持續通報各電商業者，詳加審視及強化資安防護機制外，每週也會在「內政部警政署165 全民防騙網」公布被害情形嚴重之高風險賣場，提供民眾參考。

民眾在超商取貨付款時，若發現包裹寄件人不明確，僅填寫物流業者、報關行等資訊，應直接拒收；若已取貨付款，應先拍下託運單及收到的商品，並請「超商客服電話人員」提供寄件人資訊申請退費，若託運單上沒有寄件人聯絡方式，可致電宅配業者，如仍無法完成退貨，再前往警局提出告訴，以保障自身權益。

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